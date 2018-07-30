FETÖ üyelerini taşıyan teknenin batması

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen FETÖ üyelerinin bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan ve organizatör olduğu öne sürülen kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik unsurlarının yanı sıra emniyet ve jandarma ekiplerince teknenin battığı Çıplak Ada açıkları ve çevresinde yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çok sayıda dalgıcın katıldığı çalışmalara 3 Sahil Güvenlik botu da destek veriyor.

- Olay

Ayvalık'tan yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen FETÖ üyelerinin bulunduğu teknenin batması sonucu 6 kişi ölmüş, bir kişi kaybolmuş, 9 kişi kurtarılmıştı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, teknenin batması sonucu ölenlerin Y.B.A, B.Y. ve N.Y. isimli çocuklar ile S.A. ve S.A. adlı kadınlar ve örgüt üyeliğinden aranan G.Y. olduğu, kayıp kişinin ise organizatörlük yaptığından şüphelenildiği belirtilmişti.

Teknedeki İ.A, B.Ç, G.Y, H.A, E.A, Ö.F.Ö, M.R.A, E.A. ve R.Ç'nin kurtarıldığı, kurtarılanlardan İ.A'nın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin kocası olduğu kaydedilmişti. İ.A'nın, aile hekimiyken KHK ile ihraç edildiği, örgütün sözde Edremit ilçe imamı olduğu ve Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında arama kararı bulunduğu bilgisine yer verilmişti.