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FETÖ üyelerini taşıyan teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 14:44 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan ve organizatör olduğu öne sürülen kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen FETÖ üyelerinin bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan ve organizatör olduğu öne sürülen kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik unsurlarının yanı sıra emniyet ve jandarma ekiplerince teknenin battığı Çıplak Ada açıkları ve çevresinde yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çok sayıda dalgıcın katıldığı çalışmalara 3 Sahil Güvenlik botu da destek veriyor.

- Olay

Ayvalık'tan yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen FETÖ üyelerinin bulunduğu teknenin batması sonucu 6 kişi ölmüş, bir kişi kaybolmuş, 9 kişi kurtarılmıştı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, teknenin batması sonucu ölenlerin Y.B.A, B.Y. ve N.Y. isimli çocuklar ile S.A. ve S.A. adlı kadınlar ve örgüt üyeliğinden aranan G.Y. olduğu, kayıp kişinin ise organizatörlük yaptığından şüphelenildiği belirtilmişti.

Teknedeki İ.A, B.Ç, G.Y, H.A, E.A, Ö.F.Ö, M.R.A, E.A. ve R.Ç'nin kurtarıldığı, kurtarılanlardan İ.A'nın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin kocası olduğu kaydedilmişti. İ.A'nın, aile hekimiyken KHK ile ihraç edildiği, örgütün sözde Edremit ilçe imamı olduğu ve Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında arama kararı bulunduğu bilgisine yer verilmişti.

Kurtarılanlardan B.Ç'nin, Edremit'te kuyumculuk yaptığı ve arandığı, örgütün ilçe mütevelli grubunda bulunduğu, G.Y'nin örgüte ait eğitim kurumlarında çalıştığı ve boğulan G.Y'nin eşi olduğu, H.A'nın arandığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve öğretmenlikten ihraç edildiği, E.A'nın ByLock kullanıcısı olduğu ve arandığı, Ö.F.Ö'nün ise organizatör olduğu bildirilmişti.

Teknenin batması sonucu yakalananlardan adliyeye sevk edilen, aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin kocasının da bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

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