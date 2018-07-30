FETÖ üyelerini taşıyan teknenin batması

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, teknenin batması sonucu ölenlerin Y.B.A, B.Y. ve N.Y. isimli çocuklar ile S.A. ve S.A. adlı kadınlar ve örgüt üyeliğinden aranan G.Y. olduğu, kayıp kişinin ise organizatörlük yaptığından şüphelenildiği belirtilmişti.

Teknedeki İ.A, B.Ç, G.Y, H.A, E.A, Ö.F.Ö, M.R.A, E.A. ve R.Ç'nin kurtarıldığı, kurtarılanlardan İ.A'nın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin kocası olduğu kaydedilmişti. İ.A'nın, aile hekimiyken KHK ile ihraç edildiği, örgütün sözde Edremit ilçe imamı olduğu ve Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında arama kararı bulunduğu bilgisine yer verilmişti.

Kurtarılanlardan B.Ç'nin, Edremit'te kuyumculuk yaptığı ve arandığı, örgütün ilçe mütevelli grubunda bulunduğu, G.Y'nin örgüte ait eğitim kurumlarında çalıştığı ve boğulan G.Y'nin eşi olduğu, H.A'nın arandığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve öğretmenlikten ihraç edildiği, E.A'nın ByLock kullanıcısı olduğu ve arandığı, Ö.F.Ö'nün ise organizatör olduğu bildirilmişti.

Teknenin batması sonucu yakalananlardan adliyeye sevk edilen, aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin kocasının da bulunduğu 4 kişi, daha önce tutuklanmıştı.

