HABER

FETÖ üyelerini taşıyan teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 20:19 | Son Güncelleme

Yasa dışı yollardan Midilli'ye gitmek isteyen FETÖ üyelerinin bulunduğu teknenin batmasına ilişkin soruşturma kapsamında organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin bulunduğu teknenin batmasına ilişkin soruşturma kapsamında organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yasa dışı yollardan kaçmaları için plan yaparak yardım ettiği belirlenen B.A, S.Ç, Ö.F.Ö ve M.E.K'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Olay

Ayvalık'tan yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen FETÖ üyelerinin bulunduğu teknenin batması sonucu 6 kişi ölmüş, 9 kişi kurtarılmıştı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, teknenin batması sonucu ölenlerin Y.B.A, B.Y. ve N.Y. isimli çocuklar ile S.A. ve S.A. adlı kadınlar ve örgüt üyeliğinden aranan G.Y. olduğu belirtilmişti.

Teknedeki İ.A, B.Ç, G.Y, H.A, E.A, Ö.F.Ö, M.R.A, E.A. ve R.Ç'nin kurtarıldığı, kurtarılanlardan İ.A'nın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin kocası olduğu kaydedilmişti. İ.A'nın, aile hekimiyken KHK ile ihraç edildiği, örgütün sözde Edremit ilçe imamı olduğu ve Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında arama kararı bulunduğu bilgisine yer verilmişti.

Kurtarılanlardan B.Ç'nin, Edremit'te kuyumculuk yaptığı ve arandığı, örgütün ilçe mütevelli grubunda bulunduğu, G.Y'nin örgüte ait eğitim kurumlarında çalıştığı ve boğulan G.Y'nin eşi olduğu, H.A'nın arandığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve öğretmenlikten ihraç edildiği, E.A'nın ByLock kullanıcısı olduğu ve arandığı, Ö.F.Ö'nün ise organizatör olduğu bildirilmişti.

Teknenin batması sonucu yakalananlardan adliyeye sevk edilen, aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin kocasının da bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

PARTNERKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görünKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görün
Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!
Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Son 48 saate dikkat!Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Son 48 saate dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Batan Tekne FETÖ FETÖ üyelerini taşıyan teknenin batması şüpheli tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

İdo Tatlıses yeni imajıyla dünyaca ünlü yıldıza benzedi

İdo Tatlıses yeni imajıyla dünyaca ünlü yıldıza benzedi

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!

ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!

Türkiye Hakkari'de PKK tarafından şehit edilen Nurcan Karakaya ve minik Bedirhan'a ağlıyor! Acılı Astsubay oğlunu öperek kabre koydu!

Türkiye Hakkari'de PKK tarafından şehit edilen Nurcan Karakaya ve minik Bedirhan'a ağlıyor! Acılı Astsubay oğlunu öperek kabre koydu!

Tokat'ta yangın esnasında müşterisini traş eden berber pes dedirtti!

Tokat'ta yangın esnasında müşterisini traş eden berber pes dedirtti!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Son 48 saate dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Son 48 saate dikkat!

HDP'li Barış Atay TBMM'deki ilk soru önergesini Yusuf Topal için verdi!

HDP'li Barış Atay TBMM'deki ilk soru önergesini Yusuf Topal için verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.