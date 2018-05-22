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FETÖ üyelerinin tekneyle yurt dışına kaçma girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

Yakalanan örgüt üyelerinden Ayşegül D. mahkemece tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi kadın tutuklandı.

Güvercinada açıklarında 12 kişinin içinde bulunduğu fiber tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ üyesinden Ayşegül D. işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen ve "örgüt üyesi olmak" suçundan aranan ev hanımı zanlı tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

- Operasyon

Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, 20 Mayıs'ta Güvercinada açıklarında 12 kişinin içinde bulunduğu fiber tekne durdurulmuş, teknedeki 5'i çocuk, 3'ü kadın 12 kişi yakalanmıştı.

Kimlik sorgusunda aileleriyle birlikte yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen şüphelilerin FETÖ üyesi olduğu tespit edilmiş, meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp, FETÖ'nün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan ve hakkında yakalama kararı olan F.H, meslekten ihraç edilen eski öğretmen S.K, meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski vergi müfettişi F.T, "örgüt üyesi olmak" suçundan aranan ev hanımı Ayşegül D, meslekten ihraç edilen Kredi Yurtlar Kurumu eski müfettiş yardımcısı M.E. gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ örgüt tekne Üye yurt dışı

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