FETÖ üyelerinin tekneyle yurt dışına kaçma girişimi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi kadın tutuklandı.
Güvercinada açıklarında 12 kişinin içinde bulunduğu fiber tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ üyesinden Ayşegül D. işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen ve "örgüt üyesi olmak" suçundan aranan ev hanımı zanlı tutuklandı.
Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
- Operasyon
Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, 20 Mayıs'ta Güvercinada açıklarında 12 kişinin içinde bulunduğu fiber tekne durdurulmuş, teknedeki 5'i çocuk, 3'ü kadın 12 kişi yakalanmıştı.
Kimlik sorgusunda aileleriyle birlikte yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen şüphelilerin FETÖ üyesi olduğu tespit edilmiş, meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp, FETÖ'nün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan ve hakkında yakalama kararı olan F.H, meslekten ihraç edilen eski öğretmen S.K, meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski vergi müfettişi F.T, "örgüt üyesi olmak" suçundan aranan ev hanımı Ayşegül D, meslekten ihraç edilen Kredi Yurtlar Kurumu eski müfettiş yardımcısı M.E. gözaltına alınmıştı.
UBER aracı sanılan minibüse saldırıyla ilgili Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma Kooperatifi'nden açıklama!
14 yaşındaki kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!
Rus turistler Türkiye'den vazgeçemiyor
İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor
İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...
Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidi
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
Okuyucu Yorumları 0 yorum