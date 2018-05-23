FETÖ üyelerinin tekneyle yurt dışına kaçma girişimi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp tutuklandı.
Güvercinada açıklarında 12 kişinin içinde bulunduğu fiber tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ üyesi arasında yer alan, meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski kaymakam Kayaalp, işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi.
Cihan Kayaalp, savcılık sorgusunun ardından "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
- Operasyon
Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, 20 Mayıs'ta Güvercinada açıklarında içinde 12 kişinin bulunduğu bir fiber tekne durdurulmuş, teknedeki 5'i çocuk, 3'ü kadın 12 kişi yakalanmıştı.
Kimlik sorgusunda aileleriyle birlikte yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen şüphelilerin FETÖ üyesi olduğu tespit edilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan Ayşegül D, dün "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi
Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz
AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek
Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı
İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Havalar nasıl olacak?
Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum