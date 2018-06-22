FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçırılması davası

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerini konsolosluk araçlarıyla yurt dışına kaçırdıkları iddiasıyla 1'i tutuklu 13 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Kocaeli'de tutuklu olan sanık Tamer Ergül, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.
Ergül, savunmasında yaklaşık 17 aydır tutuklu olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.
Hakkında Türkiye'ye giriş yasağı bulunan ve Bulgaristan sınırından kolluk kuvvetleri eşliğinde salona getirilen tutuksuz sanık M.A.M. de yasağın kaldırılmasını istedi.
Diğer tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından tutuklu sanık Ergül'ün üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Heyet, tutuksuz sanıkların yargılamada gelinen aşama dikkate alınarak duruşmalardan bağışık tutulmalarına hükmederek, duruşmayı erteledi.
- İddianameden
İddianamede, sanıkların Türkiye'de Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere ait konsoloslukların kullanmadığı ya da değiştirmeyi planladığı araçları satış amacıyla vekalet alarak Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkardıkları sırada FETÖ üyelerini kaçırdıkları bilgisi yer alıyor.
Kaçırıldıkları tespit edilen FETÖ şüphelileri arasında, başsavcı, hakim, öğretmen, doktor ve polis memurlarının da bulunduğu sanıklar hakkında, "kaçakçılık", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme", "suçluyu kayırma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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