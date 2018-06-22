FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçırılması davası

Diğer tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Hakkında Türkiye'ye giriş yasağı bulunan ve Bulgaristan sınırından kolluk kuvvetleri eşliğinde salona getirilen tutuksuz sanık M.A.M. de yasağın kaldırılmasını istedi.

Ergül, savunmasında yaklaşık 17 aydır tutuklu olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Kocaeli'de tutuklu olan sanık Tamer Ergül, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

- İddianameden

İddianamede, sanıkların Türkiye'de Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere ait konsoloslukların kullanmadığı ya da değiştirmeyi planladığı araçları satış amacıyla vekalet alarak Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkardıkları sırada FETÖ üyelerini kaçırdıkları bilgisi yer alıyor.

Kaçırıldıkları tespit edilen FETÖ şüphelileri arasında, başsavcı, hakim, öğretmen, doktor ve polis memurlarının da bulunduğu sanıklar hakkında, "kaçakçılık", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme", "suçluyu kayırma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

