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FETÖ üyelerinin yurtdışına kaçırılması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 20:00 | Son Güncelleme

Edirne'de FETÖ/PDY üyelerini konsolosluk araçlarıyla yurtdışına kaçırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de FETÖ/PDY üyelerini konsolosluk araçlarıyla yurtdışına kaçırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Tamer Ergül, Yücel Kurtoğlu ve Tundzhay Dzhemal Veli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkemede savunmalarını tekrarlayan sanıklar, tutukluluk sürelerininde göz önüne alınarak tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Nisan'a erteledi.

- İddianameden

Soruşturma savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların Türkiye'de Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere ait konsoloslukların kullanmadığı ya da değiştirmeyi planladığı araçları satış amacıyla vekalet alarak Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkardıkları sırada FETÖ üyelerini kaçırdıkları bilgisi yer alıyor.

İddianamede ayrıca, kaçırıldıkları tespit edilen FETÖ şüphelileri arasında, başsavcı, hakimler, öğretmenler, doktor ve polis memurlarının bulunduğu belirtiliyor.

Sanıklar hakkında "kaçakçılık", "örgüte bilerek isteyerek yardım etmek", "suçluyu kayırmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından beşer yıldan ondokuzar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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