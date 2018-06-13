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FETÖ üyeliğinden hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:31 | Son Güncelleme

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık Rana Akar, "silahlı terör örgütüne üye omak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Rana Akar, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına sanık Akar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespit ve yazışma içeriklerini kabul etmeyen Akar, suçsuz olduğunu savundu.

Akar, eğitim hayatına devam edebilmek için tahliyesini istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Akar'a "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Akar, hükümle birlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ hapis cezası Rana Akar terör örgütü üyeliği tutuklu sanık

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