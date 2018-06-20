FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Feyzullah Yolalan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına sanık Yolalan ve avukatı katıldı.
Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Yolalan, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair dava dosyasındaki tespit ve yazışma içeriklerini kabul etmedi.
Söz konusu programı cezaevindeyken duyduğunu öne süren Yolalan, yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak beraatini istedi.
Mahkeme, sanık Yolalan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devam etmesi kararlaştırıldı.
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