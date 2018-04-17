HABER

FETÖ üyeliğinden yargılanan Anayasa Mahkemesi eski Genel Sekreteri Kaya'ya 10 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 20:39 | Son Güncelleme

FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında dava açılan Anayasa Mahkemesi eski Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında dava açılan Anayasa Mahkemesi eski Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Kaya, yakınları ve avukatı katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanık Kaya ile avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alındı. Sanık Kaya, savcı mütalaasını kabul etmediğini belirterek, suçsuz olduğunu söyledi. Mütalaada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edildiğinin anlatıldığını belirten Kaya, "Benim henüz darbe devam ederken attığım 'Tweet'ler var. İlk mesajımda, 'inanılmaz bir patlama oldu. Ankara'ya yazık' yazdım. Hemen ardından 'Bu yapılan sadece hükümete karşı değil, hepimize, tüm Türkiye'ye yapılan darbedir' diye yazdım. Benim pozisyonum belli. Eğer darbe başarılı olsaydı bu 'Tweet'ler beni yine hapse gönderecekti" diye konuştu.
Kaya, gizli tanık iddialarında örgüt toplantılarına katıldığı yönündeki suçlamaları da kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi. Sanık Kaya'nın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa önce 12 yıl hapis cezası, ardından da iyi hal indirimi uygulayarak 10 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorumKılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum
Trump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları da perukTrump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları da peruk
İstanbul'da kimyasal paniği!İstanbul'da kimyasal paniği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu

TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye konulu Arap Zirvesi'ne ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye konulu Arap Zirvesi'ne ilişkin açıklama

Mardin'de doğuştan albino hastalığıyla dünyaya gelen kardeşler yardım bekliyor!

Mardin'de doğuştan albino hastalığıyla dünyaya gelen kardeşler yardım bekliyor!

Eski AYM Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya için karar

Eski AYM Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya için karar

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.