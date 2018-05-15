FETÖ üyesi astsubaydan 15 Temmuz itirafı

Özkan ARSLAN / ANKARA,(DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin, TSK'daki kripto üyeleriyle haberleşme yöntemi olarak kullandığı 'ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında gözaltına alınan Astsubay Hakan A. hakkında iddianame düzenlendi. Astsubay Hakan A., ifadesinde 15 Temmuz ile ilgili itirafta bulunarak, "Bizden sorumlu 'ağabey' darbe girişiminden 3 gün önce eve geldi. Telefonuma 'Line' programını kurdu ve 'bir ablamız rüya görmüş büyük deprem olacakmış' dedi. Bu program üzerinden dua göndereceğini bunları okumamı istedi" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığında görevli Astsubay Hakan A., hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün mahrem imamının kendine bağlı örgüt üyesi askerleri kesinlikle kendi kullandığı cep telefonundan aramadığı belirtilerek, irtibatın ankesörlü veya kontörlü telefonlar suretiyle sağlandığı kaydedildi. Bu kapsamda yapılan araştırmalarda şüpheli Astsubay Hakan A.'nın 0850'li ankesörlü hatlardan arandığı, aramaların 44-73 saniye arasında değiştiği tespit edildi. Bu bilgiler ışığında gözaltına alınan Hakan A. savcılığa verdiği ifadede örgüte üye olduğunu kabul ederek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.