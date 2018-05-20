HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FETÖ üyesi eski kaymakam yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 15:35 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda aralarında FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp'in de bulunduğu 12 kişi, tekneyle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp'in ve aranan örgüt üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isterken yakalandı.

Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Güvercinada açıklarında 12 kişinin içinde bulunduğu fiber tekne durduruldu.

Teknedeki 5'i çocuk, 3'ü kadın 12 kişi, sahil güvenliğin teknesine alınarak karaya getirildi.

Kimlik sorgusunda aileleriyle birlikte yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen şüphelilerin FETÖ üyesi olduğu tespit edildi.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp, FETÖ'nün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan ve hakkında yakalama kararı olan F.H, meslekten ihraç edilen eski öğretmen S.K, meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski vergi müfettişi F.T, örgüt üyesi olmak suçundan aranan ev hanımı A.D, meslekten ihraç edilen Kredi Yurtlar Kurumu eski müfettiş yardımcısı M.E. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

PARTNERDuydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!Duydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!
Yunanistan'dan Dikili eski Belediye Başkanı Özgüven'e 'Barış Ödülü'Yunanistan'dan Dikili eski Belediye Başkanı Özgüven'e 'Barış Ödülü'
Taksicilerden UBER sürücüsüne tehdit iddiasıTaksicilerden UBER sürücüsüne tehdit iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile FETÖ kaçış yurt dışı

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: 1 asteğmen şehit, 1 er yaralı

Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: 1 asteğmen şehit, 1 er yaralı

Ankara için Meteoroloji'den son dakika sel uyarısı

Ankara için Meteoroloji'den son dakika sel uyarısı

Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!

Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!

Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.