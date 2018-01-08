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FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Burak Akın hakkında flaş karar!

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 18:25 | Son Güncelleme 9 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğunu itiraf eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Akın'ın ifadesinde verdiği isimler olan Yüzbaşı Fuat Söylemez ile Yüzbaşı Abdülkadir Koçyiğit'in de serbest bırakıldığı öğrenildi.

FETÖ'cü olduğunu itiraf ederek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın ile onun itirafları sonucu gözaltına alınan yüzbaşılar Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit adliyeye getirildi. Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edilen Burak Akın, Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit serbest bırakıldı.

15 TEMMUZ SONRASI MADALYA ALMIŞTI

Akın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü darbecilere direndiği için madalya almıştı. 27 Aralık 2017'de FETÖ'ye üye olduğunu söyleyerek emniyete teslim olan Akın, emniyetteki sorgusunda etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmak istemişti. Akın'ın ifadeleri doğrultusunda Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Yüzbaşılar Fuat Söylemez ile Abdülkadir Koçyiğit de FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle emniyet mensuplarınca gözaltına alınmıştı.

"BUNLARDAN AYRILDIM AMA RAHAT BIRAKMADILAR"

Akın, emniyetteki sorgusunda FETÖ üyesi olduğunu belirterek, "Darbe yaptıklarını görünce bunlardan ayrıldım ama beni rahat bırakmadılar. Firar edenler beni sürekli aradılar ve irtibat kurmaya çalıştılar. Ben, onlardan hep kaçtım, görüşmek istemedim. Darbe girişimi sırasında başımdan vurulmak istedim ancak emeklediğim için mermi dizime isabet etti. Bana katalog evliliği yapmamı önerdiler. Ben bunu kabul etmedim, bu sebeple onlar tarafından dışlandım" ifadelerini kullanmıştı.

İHA

'FETÖ'cüyüm diyerek teslim olan Yüzbaşı Burak Akın ile ilgili şok iddia
Kahraman ilan edilmişti, FETÖ'cüyüm diye teslim oldu! Sorgusunda önemli bilgiler verdi
En üst düzey itiraf! Kahraman ilan edilmişti...
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Anahtar Kelimeler:
yaşar güler FETÖ Burak Akın

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
BİR GARİP DARBE????!!!!
önünüze geleni fetöcü diye içeri tıktınız şimdi pardon diye geri bırakıyosunuz adam kendi ayaklaryla geldi fetöcü oldugunu itiraf etti ama siz dışarı salıyosunuz bu yüzbaşıyı bırkakan hakimde adil öksüzü bırakan gibi fetöcü olmasın
BU ŞİMDİ FETOCU VATAN HAİNİ DEĞİLMİ YANİİİİ VAYYY BEEEEE ŞAKA GİBİ
@onu64 BU KILICDAROGLUNUN DEDİGİ GİBİ BİR TIYATRO..MUCADELE FETOYE KARSI DEGİL MUHALEFETE VE LAİK CUMHURİYETE DİYORDU... ADAM HAKLI GALİBA
saka gıbı:)
Barı herkesi salıverin gitsin. Ne iştir yahu, Herif itiraf etmiş ve suçunu kabul etmiş. kısaca suçu sabit görülmüş gibi bişey
@ekselans_08 BU KILICDAROGLUNUN DEDİGİ GİBİ BİR TIYATRO..MUCADELE FETOYE KARSI DEGİL MUHALEFETE VE LAİK CUMHURİYETE DİYORDU... ADAM HAKLI GALİBA...VAY BEEEEEEE
@cahitcihat onun içinmi hiç chpkk lılardan tutuklanan yok
Ne şakası bu eşşek şakası mi? Vay be akepeliler gene kandirildi. Feto ile mücadele edildiğine zerre kadar inanmıyorum. Külliyen yalan. Bylock dediler, telefonunda bylock çıkanların alayı akepeliler olunca vay efendim bunlar yuklemedi, mor beyin diye bir uygulama uydurdular. Şimdi hepsini dışarı saliveriyorlar. Adına da Feto ile mücadele koyuyorlar.Hayda bir Akepe dönüşü daha. Gerçi Feto'nun beyni Bekir Bozdağ hala hükümet sözcüsü olduğuna göre varın Feto ile mücadeleyi siz anlayın.
FETÖ bu kadar ciddi bir sorun ise açı açık fetöcüyüm diyenleri neden sokağa salıyorsunuz
terörle mücadele vatan severlerin işi terörle müzakere kahbelerin işi ben bu hükümetin 2002 yılından bu güne terörle mücadele yaptıgına inanmıyyooooooooorrrrrrrruuuuuuuummmmmmm
simdi bu Hukumet yanlisi sayin oy kullanan hemserilerim - BİRİ BUNUN ACİKLAMASİNİ YAPABİLİRMİ ! Bu nasil DARBE?
çıkıp teslim olun artık belliki suç işlememişsin korkmayın abd deki şarlatan size bişey yapamaz
Evde sıcaklığı düşürün, 1 milyar cepte kalsın haberine yorum açmamışsınız. Kardeşim hangi 1 derecesinden bahsediyorsunuz Allah aşkına. Benim kombi derecesi 65, termostat 20 dereceye ayarlı, evin içi 19 u bile bulmuyor. Battaniye ile geziyoruz kombili evde. Kombi durmadan yanıyor. Gelen fatura, ısınamadığımız evde 650 Tl. Ege bölgesine verilen doğalgaz İran doğalgazı, dolayısıyla kalorisi ve kalitesi düşük. İç Anadolunun tamamı, Doğu Anadolunun büyük kısmı, kalorisi ve kalitesi yüksek Azeri ve Rus doğalgazı kullanıyor. Bu bölgelerde yaşayan insanımız aylık 100 Tl. na ısınıyor.
yok şu programı kullandı yok şunlarla resmi var bunlar fetö örgütü üyesi diye tutukladıkları insanlar biz fetö örgütü ile hiç bir bağımız yok demelerine rağmen aylarca yıllarca tutuklu kalıyorlar ama kahraman ilan edilen kişi kendi ağzı ile ben fetö örgütü üyesiyim herşeyi anlatacam diyerek itiraf ediyor ve üstüne basa basa ben fetö örgütü üyesiyim diyor tuutklanıyor ve hemen mahkemede serbest bırakılıyor..sonradfa biz fetö örgütünü yok etmek için herşeyi yapıyoruz yalanları ile milleti uyutuyorlar kandırıyorlar...esas fetöcüler bakanlıklarda ve devlet kadrolarında hala görevler devam ediyor..
cezaevlerinde yer kalmamıştır o yüzden şimdilik serbest bıraktılar.yer açılınca alırlar içeriye acele etmeyin bir kaç güne yer açılır...
Adama madalya tak sobra fetöcü ciksin bu nedir arkadaş ya gelen gidenin kandirdiği bir ülke olduk yazik be.
Bu adam için simdi kandırıldık diyen vekillerimize hediye gibi karar vermiş hakim Simdi bakın piyasa çıkanlara sizler beyler
kendi adamları serbest...kendi by lock çularına da bir mor kılıf bulup onlarıda serbest bıraktılar..içerde kalanlarda fetocu değildir normal milliyetçi insanlardır..şaklaban bir darbe tiyatrosunun sonu...
komedi
darbemi ne darbesi
Belki içeridekiler de pişman olmuştur.Neden onlara aynı imkan tanınmıyor
Eyyyy CHP,Eyyyy Kılıçdaroğlu....!!!
ortalık bulandırmak için buraya fetöşcüler sakin olun sakin sıra sizede gelecek. Chp kisvesinin arkadına saklanmayın burada adam tutuksuz yargılanmak üzere serbest mahkeme sonunda bu ve bunun gibiler ceza alıyor itirafçı oldu sizi sattı diye ortalık bulandırmaya çalışmayın
bu kadarcık bahane itiraflarla serbest kalınıyosa iyi valla.bari bir de terfi ettirin 2 maaş da ikramiye verin tam olsun.
Bu ülkede neler oluyor ak parti insanlar bıktı artık biliyormusunuz
Bir çok insanı gözünün üstünde kaşı var diye fetöcü diye içeri atıyorsun, ülkeyi 2 yıldır ohal le yönetiyorsun, tüm ülkenin bildiği tescilli fetöcüleri tutuklamıyorsun, işi sulandırıp sözcüye chp ye fetöcü diyorsun, üstüne üstlük kendi kendini ihbar eden adamı serbest bırakıyorsun? Yarın öbürgün fetöş bu ülkeye gelip abd beni kandırdı dese onuda serbest bırakırız herhalde, zarrab için 2 nota veriyoruz ama fetö için nota vermiyoruz, ya bu işte bir tuhaflık yokmu?
etkin pişmanlık
işte türk adaleti bu kadar türkıyede adalet var dıyenlerın kafalarına çakacaksın bu haberı
bu örgüttense neden tutuklanmadi? O zaman hakim sorgulanmalı? son şık olarak bir fil izliyoruz galiba...
adam ben fetocuyum diyorlar serbest bırakıyorlarhayret bir şey yavvv.,ılla eyyyyy mi diyelim.
sız bunların fetoyle mucadele ettıklerını felan ınanıormusunuz akp gunu kurtarma pesınde general bazında adamları yok bınbası ve altı %60 bunların elınde fetoye gonulden baglı adamları atarlar ama bestepeye gıdıp bıat edersen tmm serbestsın bu soytarılarıda terfı ettırırler
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