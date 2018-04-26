FETÖ üyesi olmaktan 'Hüsn-ü Şehadet' yöntemiyle kurtuluyorlar iddiası

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi işadamları ile kamu kurumlarında çalışan bazı kişilerin güzel, iyi yönde tanıklık etme anlamına gelen "Hüsn-ü Şehadet" yöntemi ile terör örgütü üyesi olmaktan kurtarıldığını söyledi. Üçok, FETÖ/PDY ile topyekün mücadele edilmesi gerektiğini de kaydetti. Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yazlığına gelen emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, FETÖ/PDY ile mücadelede yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 2 yıllık bir zaman geçtiğine dikkat çeken Üçok, "Bu süreci değerlendirdiğimizde, mücadele eden bir Cumhurbaşkanı var, onunla birlikte hareket eden kendilerini adeta bu işe adamış olan İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde 100-150 savcı arkadaşımız var. Bu savcılarla beraber çalışan yaklaşık 1000 polis arkadaşımız var. Bunun haricinde FETÖ/PDY ile mücadele eden ben kimseyi görmüyorum. Şu an itibariyle özellikle kamu kurumlarını, bakanlıkları incelediğimizde şunu görüyoruz. Yaklaşık 12 bakanlıkla ilgili bir yayın yapıldı, 381 bin 300 civarında personel çalışıyor. Bunların 15 bini bugüne kadar kanun hükmünde kararname (KHK) ile FETÖ/PDY'den ihraç edilmiş, yani yüzde 4 civarında bir ihraç var. Bunun sebeplerini araştırdığımızda şunu görüyoruz. Eskiden PKK ile ilgili 'Sadece askerlerin mücadele etmesi yeterli değil devletin topyekün mücadele etmesi gerekir' diye söylenirdi. Şimdi de FETÖ/PDY ile sadece bu savcı arkadaşlarımızın, polis arkadaşlarımız mücadele ediyor. Aslında topyekün bir mücadele olması gerekiyor. Devletin tüm kurum ve kuruluşları bu mücadelenin içinde olmalı" dedi.

"YENİ SİSTEM HÜSN-Ü ŞEHADET" AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın geçen mart ayında "FETÖ borsası kuruldu" iddiasıyla TBMM gündemine getirip, FETÖ/PDY davalarından yargılanan işadamlarının serbest bırakılması için kurulan borsada milyon dolarların döndüğü ve danışmanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorunları iletmediği iddialarına ilgili Adalet Bakanı'nın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesine dikkati çeken Üçok, kendisinin de bu konuda yeni bir yöntemle karşılaştığını söyledi. Bunun kamu kurumlarında, bakanlıklarda ve yine zengin iş adamları arasında uygulanan bir sistem olduğunu ve adına "Hüsn-ü Şehadet" denildiğine dikkat çeken Üçok, şunları söyledi: "Hüsn-ü, güzel iyi kuvvetli demek. Şehadet ise şahitlik anlamına geliyor. Eğer sizinle ilgili makbul birisi hakkınızda Hüsn-ü Şehadet de bulunursa siz Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmaktan, atılmaktan, yargılanmaktan, hakkınızda soruşturma açılmasından kurtuluyorsunuz. Bu yöntem şu an yaygın olarak bazı bakanlıklarda uygulanıyor. Bugüne kadar belki de binlerce kişi Hüsn-ü Şehadet yoluyla, FETÖ/PDY üyesi memur KHK ile ihraç edilmekten kurtuldu. Bir bakanlıkta 2017 Kasım ayında yaklaşık 40 kişi ile ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bunların Bank Asya'da para artışları vardı. Özellikle 2014 yılında Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmışlardı. Bunların aileleri hatta çocuklarının maaşlarında bile Bank Asya'da artış vardı. Bu 40 kişinin 35'i KHK ile ihraç edildi, 5 kişi ise aynı pozisyonda olmalarına rağmen görevlerine devam etti. Bir kısmı şu an halen devam ediyor, bir kısmı ise emekli oldu. Burada bu 5 kişi ile ilgili 'Makbul, muteber' kişiler dediğimiz kişiler geldiler, 'Bu adam iyidir, Fetullahçı değildir. Bu bizimle öğrenciyken, beraber aynı yurttaydık, işte şu cemaatin mensubudur' gibi sizinle ilgili Fethullahçı olmadığınıza dair Hüsn-ü Şehadet de bulunuyor, iyi şahitlik yapıyor ve siz bu sayede atılmıyorsunuz, hakkınızda soruşturma açılmıyor. Bununla ilgili bugüne kadar bana çeşitli bakanlıklarla kamu kurumları ile ilgili gelen birçok şey var."