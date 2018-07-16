"FETÖ yapılanması bulunan ülkeler alarmda olmalı"

BAMAKO (AA) – Mali’nin başkenti Bamako’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi, 15 Temmuz şehitleri için Eyüp Sultan Camisi’nde mevlit okundu.

Türkiye'nin Bamako Büyükelçi Nilgün Erdem Arı, Büyükelçilikte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 2. yılı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, FETÖ tarafından kalkışılan ve akim bırakılan darbe girişimi karşısında dost ve kardeş Mali hükümetinin ve halkının Türkiye’yle dayanışma içinde bulunduğunu belirtti.

FETÖ darbe girişimine karşı çıkan Türk halkının 251 şehit verdiğini ve binlerce kişinin yaralandığını hatırlatan Arı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde demokrasiye sahip çıkan aziz Türk halkının bu hain girişime karşı milli birlik ve dayanışma şuuru içinde hareket ettiğini vurguladı.

Darbe girişiminin üzerinden geçen iki yılda FETÖ ile mücadelenin kararlı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Büyükelçi Arı, darbe girişimiyle ilgili soruşturmaların, tutuklamaların, davaların aralıksız devam ettiğini ve hukuki süreçlerin peyderpey sonuçlandırıldığını anımsattı.