FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ’nün yeniden yapılanmak ve örgüt üyelerini gizlemek için kurduğu gaybubet evlerine karşı 81 ilde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok büyük bir soruşturma başlatıldı. Örgüt üyelerinin gizlendiği ve yeni militan yetiştirilen evlerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terör polisi tek tek röntgenini çekti.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Gaybubet ağının nasıl çöktüğü Erzincan’daki operasyona yansıdı. Erzincan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 43 FETÖ’cü yakalandı. Operasyonda gaybubet evlerine nasıl para ve erzak servisi yaptığı an be an görüntülendi. Örgütün tedarikçi diye bilinen ablaları ve abileri kameralarla izlendi. Döviz bozduran örgüt yöneticileri ardından alışveriş yapıp gaybubet evlerine servise çıktı. Bu evlerde kalan kritik isimler ve örgüte yeni kazandırılan kişilerin deşifre olmamak için iletişim aracı kullanmadığı için tüm ihtiyaçlarının ‘tedarikçiler’ tarafından karşılandığı tespit edildi.