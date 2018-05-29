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FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 07:25 | Son Güncelleme

FETÖ’nün ‘gaybubet evleri’ yapılanmasının nasıl işlediğinin görüntüleri ortaya çıktı. Tedarikçi abla ve abilerin Pensilvanya’dan gelen dövizleri bozdurup hücrelerde gizlenen örgüt üyelerine servis yaptığı belirlendi

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ’nün yeniden yapılanmak ve örgüt üyelerini gizlemek için kurduğu gaybubet evlerine karşı 81 ilde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok büyük bir soruşturma başlatıldı. Örgüt üyelerinin gizlendiği ve yeni militan yetiştirilen evlerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terör polisi tek tek röntgenini çekti.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Gaybubet ağının nasıl çöktüğü Erzincan’daki operasyona yansıdı. Erzincan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 43 FETÖ’cü yakalandı. Operasyonda gaybubet evlerine nasıl para ve erzak servisi yaptığı an be an görüntülendi. Örgütün tedarikçi diye bilinen ablaları ve abileri kameralarla izlendi. Döviz bozduran örgüt yöneticileri ardından alışveriş yapıp gaybubet evlerine servise çıktı. Bu evlerde kalan kritik isimler ve örgüte yeni kazandırılan kişilerin deşifre olmamak için iletişim aracı kullanmadığı için tüm ihtiyaçlarının ‘tedarikçiler’ tarafından karşılandığı tespit edildi.

TATİLE GiDEN AiLE GÖRÜNTÜSÜ

FETÖ firarisi karı koca E.K ve Y.K.’nın çevrelerinde şüphe uyandırmamak için, bir gaybubet evinden bir diğer öğrenci evine tatile giden aile görünümü vermeye çalıştıkları çocukları ve valizleriyle dolaştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin 20 Ocak 2018 günü saat evlerinden çıkarak bir başka mahalledeki eve giriş yaptıkları belirlendi.

APARTMAN ÇÖPÜNDEN ÇIKTI

Örgüt yöneticileri tarafından evlerin temiz tutulması talimatı kapsamında sürekli uyarılan zanlıların notları ise çöplerden çıktı. Gözaltına alınan A.S. ve arkadaşlarının ikamet çevresindeki çöpte yırtılmış halde buluna notlarda örgüt elebaşı Gülen’in “Ben kim miyim?, Rabbim gelsinler. Onlarsız çok eksiğiz” ifadelerinin bulunduğu belirlendi.

FİRARİ KARI KOCA KUMANYA TAŞIDI

Tüm evlere tek tek girerek kumanya ve para taşıyan bir kadını takibe alan polis, şahsın FETÖ terör örgütü tepe yöneticilerinden 72 kişiyle irtibatı olan ve polis tarafından aranan E.K. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yine polis tarafından FETÖ terör örgütü tepe yöneticileri ile irtibatı bulunan eşi Y.K. ye ulaştı. İkilinin gaybubet evlerine taşıdıkları kumanyalar ise kare kare görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gaybubet evleri Pensilvanya tedarikçi ablalar

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