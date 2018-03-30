FETÖ, yemin edene sınav sorularını vermiş

Adalet kavramını uzun cümleler ve dini boyutuyla anlatan Turhan'a mahkeme başkanı Seyfi Han, sanığa sadece savunma yapması gerektiğini hatırlatarak, "Bu bir konferans değil. Dinle ilgili ya da adaletle ilgili konuşmayın. Kendinizi savunmaya yönelik savunma yapın. Bir konferans olsa sizi dinlerdim. Ama şu anda bunları dinleyemeyiz." diye uyarıda bulundu.

Sanıkların dinlenmesi esnasında Kastamonu'da yaşayan ve itirafçı olan S.G. duruşmada tanık olarak dinlendi.

Duruşmaya SEGBİS aracılığı ile bağlanan S.G, FETÖ/PDY ile üniversitede tanıştığını ifade ederek, "Bu evlerde kaldıktan sonra bana birtakım görevler verildi. Bu görevleri de yerine getirdikten sonra subay olmak istediğimi örgütün ileri gelenlerine aktardım. Örgüt içinde üniversite sorumlusu olan ve hakkında açılan bir davada tutuklu yargılanan Remzi Dayanır, beni İstanbul Maltepe'de bulunan yurda yönlendirdi. Orada beni karşılayan bir şahıs tarafından bölgede bulunan bir eve götürüldüm. Burada Kuran'ı Kerim'e el basmak şartıyla yemin ettiğim takdirde bana soruların verileceği söylendi. Bunu yaptıktan sonra bana sınav soruları verildi. Sınavda bu soruların yüzde 80-90'ı çıktı. Bu sayede subay oldum." dedi.

İfadesinde halen devam eden davada yargılanan tutuksuz sanıklardan H.H'yi de teşhis ettiğini kaydeden S.G,"Bu dosyada yargılanan H.H. isimli teşhis tutanağı üzerinden teşhis ettim. Ama ismini hatırlamıyorum. Kendisinin örgüt içinde faaliyet icra ettiğini bölgeci olabileceğini beyan etmiştim." ifadesini kullandı.