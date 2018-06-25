FETÖ zanlıları sandık başında yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2 kişi, oy kullanmak için geldikleri okulda gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Kocaeli ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan açığa alınan havacı üsteğmen İsmail K. ile Bilkent Üniversitesi öğrencisi Harun G'yi oy kullanmak için geldikleri okulda yakaladı.

Emniyete götürülen 2 şüphelinin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

