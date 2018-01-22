FETÖ, Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK'nın yanında saf tuttu

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı, PYD/PKK kadar FETÖ'yü de rahatsız etti. FETÖüyeleri, sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin sınır güvenliğini güvenceye almak ve olası bir terör koridorunu önlemek için başlattığı harekatı eleştirdi.

Eski Today's Zaman Ankara Temsilcisi FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt, terör örgütlerine karşı Türkiye'yi desteklemek yerine, sosyal medya hesabında, harekatın "ülke içinde ulusal coşkuyu ve dini bağnazlığı körüklemek için yapıldığını" iddia etti.

TEKBİRDEN RAHATSIZ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da yaptığı konuşma sırasında tekbir getirilmesinden rahatsızlık duyan firari FETÖ'cü, "Gaza gelen destekçileri, coşku içinde Allahuekber sloganı attı." şeklinde yazdı.

ABD'ye kaçan örgüt mensuplarından Tuncay Opçin, "Türkiye ne zaman otoriterleşse, ilk bedel ödeyen hep Kürtler olur. Her şey değişir ancak bu kural değişmez." iddiasında bulundu.

FETÖ'nün kalemlerinden Emre Uslu, camilerde Fetih suresi okunmasına tepki göstererek "Kürt illeri" olarak tanımladığı kentlerde de "Surenin okunup okunmadığını merak ettiğini, bu durumun camilerin ve dinin bölünmesi olduğunu" öne sürdü.