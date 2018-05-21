FETÖ'cü askerler, birlikleriyle ilgili her türlü bilgiyi örgüte aktarmış

VOLKAN KAŞİK - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren "mahrem imam", sorumlusu olduğu askerlerin çalıştığı kışlanın güvenlik açıklarından komutanlarının zaaflarına kadar her türlü bilgiyi kendilerine ilettiğini, bu bilgileri de not şeklinde örgütün üst düzey yetkililerine gönderdiklerini anlattı.

FETÖ/PDY'ye yönelik yurt genelindeki soruşturmalar aralıksız devam ederken gözaltına alınan bazı şüphelilerin verdiği ifadeler, örgütün gerçek yüzünü ortaya koyuyor.

Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan askerlerden sorumlu "mahrem imam" olan eski öğretmen Y.D, emniyetteki ifadesinde, örgütle lise yıllarında tanıştığını belirterek, üniversite ve çalışma hayatı sürecince örgüte hizmet ettiğini, son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarından sorumlu mahrem imam olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

Y.D, TSK'da görevli askerlerle örgüt evinde bir araya geldiğini aktararak, evin haricinde Skype ve ByLock programları ile ankesörlü veya kontörlü telefonlar üzerinden iletişim kurduklarını kaydetti.