HABER

FETÖ'cü astsubay "kandırıldığını" sonradan anlamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 16:55 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davaya, tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi - Tanık Hasan Ç, sanık eski astsubay Ahmet Turan Yücedağ ile FETÖ sohbetlerine katıldıklarını anlatarak, "Biz dini sohbetler yapıyorduk. Kandırıldığımı sonradan fark ettim. Örgüte himmet adı altında herhangi bir yardımda bulunmadım" şeklinde ifade verdi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz'un yanı sıra Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da aralarında bulunduğu müşteki kurumların avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla ifadesi alınan Hasan Ç, hakkında FETÖ üyeliği davası bulunduğunu, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere bildiklerini anlattığını dile getirdi.

Sanık eski astsubay Ahmet Turan Yücedağ ile Şırnak'ta görev yaptıklarını, FETÖ sohbetlerine Yücedağ'ın da katıldığını bildiren Hasan Ç, "Biz dini sohbetler yapıyorduk. Kandırıldığımı sonradan fark ettim. Örgüte himmet adı altında herhangi bir yardımda bulunmadım. Daha önceden Erzurum'da FETÖ ile tanışıp daha sonra ayrılmamın sebeplerinden bir tanesi zaten himmet toplanmasıydı, diğer sebep de beni evlendirmek istedikleri kişiyle evlenmek istemememdir." ifadelerini kullandı.

Daha önceden görev aldığı Şırnak'tan sanık Yücedağ'ı tanıdığını belirten tanık Mustafa G. de Yücedağ ile bazı FETÖ sohbetlerine birlikte katıldıklarını kaydetti.

Örgütte Ahmet kod ismini kullandığını, Yücedağ'ın kod adını hatırlamadığını belirten Mustafa G, 2-3 haftada bir yapılan sohbetlere de devlet aleyhine bir faaliyetlerinin bulunmadığını öne sürdü.

Beyanların ardından söz alan sanık Yücedağ, tanıklar ile Şırnak'ta görev yaptıklarını ancak FETÖ'ye ilişkin anlatımlarının doğruyu yansıtmadığını savundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararıSon dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı
Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasıAlaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Turan Yücedağ Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Özel Kuvvetler Komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama

Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama

Markette 'pes' dedirten hırsızlık

Markette 'pes' dedirten hırsızlık

Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı

Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı

Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme sona erdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme sona erdi!

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.