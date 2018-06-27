Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz'un yanı sıra Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da aralarında bulunduğu müşteki kurumların avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla ifadesi alınan Hasan Ç, hakkında FETÖ üyeliği davası bulunduğunu, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere bildiklerini anlattığını dile getirdi.

Sanık eski astsubay Ahmet Turan Yücedağ ile Şırnak'ta görev yaptıklarını, FETÖ sohbetlerine Yücedağ'ın da katıldığını bildiren Hasan Ç, "Biz dini sohbetler yapıyorduk. Kandırıldığımı sonradan fark ettim. Örgüte himmet adı altında herhangi bir yardımda bulunmadım. Daha önceden Erzurum'da FETÖ ile tanışıp daha sonra ayrılmamın sebeplerinden bir tanesi zaten himmet toplanmasıydı, diğer sebep de beni evlendirmek istedikleri kişiyle evlenmek istemememdir." ifadelerini kullandı.