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FETÖ'cü emniyet amiri itiraf etti! Mülakatlarda kırmızı-yeşil kalem detayı

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 11:34 | Son Güncelleme 8 saat önce

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski emniyet amiri E.Ü, örgütün mülakatlarda yaptığı hilelere değinerek, "Kırmızı kalem kaldırıldığı zaman öğrenci adayının başarısız olmasına yönelik zor sorular, yeşil kalem kaldırıldığında öğrenci adayının başarılı olmasına yönelik kolay sorular sorulurdu." dedi.

FETÖ'cü emniyet amiri itiraf etti! Mülakatlarda kırmızı-yeşil kalem detayı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Kars Emniyet Müdürlüğündeki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucu örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen eski Emniyet Amiri E.Ü. hakkında dava açıldı. Davanın Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamesinde, örgütün, mülki idare, emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve yargı gibi stratejik kurumlar için öğrencileri özel şartlarda seçip bu kurumlara yerleştirmek için hazırlanması yer aldı.

Örgütün bu öğrencilerin deşifre olmaması için "hücre tipi" yapılanma modeli uyguladığı aktarılan iddianamede, örgütün askeri okulların yarı sıra Polis Akademisi ve Polis Kolejine girecek öğrencileri kendi dershanelerinde yetiştirdiğine ancak bu öğrencilerin dershaneye gerçek isimleriyle kayıt yaptırmadığına işaret edildi.
Özel olarak hazırlanan bu öğrencilere sınav sorularının sınavlardan önce verildiği, bu uygulamaya da örgüt jargonunda "Fetih okutmak" dendiği bildirilen iddianamede, örgütte "Fetih okutma"nın sınavlarda çıkacak soruların öğrencilere okutulup ezberletilmesi olduğu kaydedildi.

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İddianamede itiraflarına yer verilen tutuklu eski emniyet amiri E.Ü, ifadesinde Polis Akademisinde görev yaparken okula alınacak öğrenciler için yapılan bazı mülakatlarda görev yaptığını söyledi. Mülakata bir heyetin katıldığını ifade eden E.Ü, şunları anlattı:

"Polis akademisinde görev yaptığım ve tam yılını hatırlayamadığım dönemde senede bir kez yapılan Polis Okulu Öğrenci Adayı Seçme Mülakatı'na ben de görevlendirildim. Bu sınav komisyonunda başkan olarak dönemin Polis Akademisi Dekan Yardımcısı Önder A, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Alper D, polis kolejinden doktor, ben ve iki personel vardı."

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Örgütün bu ve benzeri mülakatlarda hileler yapıp kendi mensuplarına yanlı davrandığına dikkati çeken E.Ü, şunları kaydetti:

"Öğrenci aday mülakatı yerine girdiğimde Önder A, elindeki listeye göre önce kırmızı veya yeşil renkli bir kalem kaldırırdı. Kırmızı kalem kaldırıldığında öğrenci adayının başarısız olmasına yönelik zor sorular, yeşil kalem kaldırıldığında öğrenci adayının başarılı olması için kolay sorular sorulurdu. Benim görevim elemeye yönelik değil şahsın psikolojisini değerlendirmeye yönelik sorular sormaktı."

Bu ifadeleri dava dosyasına giren E.Ü'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması FETÖ PDY

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
BU VE BENZER BÜTÜN TERTIPLERDEN, OYUNLARDAN AKP İKTİDARLARININ HABERİ VARDI... YOKSA ÜLKEYİ AKP YERİNE FETO MU YÖNETİYORDU..?!
4 kpss girip en az 75 aldığım halde atamayan biri olarak bunda emeği geçen ve buna göz yuman herkese hakkımı helal etmiyorum bulup ettinizde bizim geçen hakkımız ne olacak kardeşim
Yatacak yeri yok bu alçakların. Yüce Allah kul hakkı yemenin bedeli iki cihanda da ödetir inşallah
Bir de bunlar Allah'tan korkan insanlar sözde Allah bunları kahrı perişan eylesin inşallah bu zamana kadar bunları görmezden gelen kendilerini düşünen vatan hainlerinin tamamını inşallah
Bu cemaat laik miydi,solcu muydu yoksa milliyetçi muhafazakâr mıydı? unuttum.
@mezargedigi zamanında sağcı diye veryansın edenler şimdi koruma kalkanlarının altına alıyorsa bu da demektir ki adamlar ne sağcı ne milliyetçi bu adamlar sol un amcasının oğlu olduğu çıktı ortaya.
@poetshadow ben sol görüslü bir aileden geliyorum . 1997 yilinda en yüksen puanla askeri okul mülakatina gittim ve bin bir tüelü pislikle elendim. Resman hayata küstüm. Simdi kalkmis sennin gibi bir bu olayi solculara yüklüyor. Ben ve benim gibi bir cok csol görüslü ailelerin cocugu . Atatük cü ailelerin cocuklari sistemli oloarak elendi nerede dinci ve gerici insanlarin cocuklari varsa o mülakati gecti eee nasil is bu. Yasayip gördügümüzemi inanalim yoksa sanami
şimdi kaleme gerek yok akpli değisen geçemiyorsun
FETOCULARA NEFES ALDIRMADAN ÜZERİNE GİDİLMELİ YOKSA MANTAR BİTER GİBİ HEMEN BÜYÜYORLAR ŞEYTAN AZAPTA OLMALI
siyah yada beyaz yok çünki hile yok
suçu günahı olmayan insanlara haksızlık yapılarak sınavlarda önüne geçen,buna vesile olan,bilipte ses çıkarmayan kim varsa Allah topunun bin belasını versin.
buna güzel yuman lari helak etmeyin yatacak yeriniz yokkkkkkk
Bu hainler geberseler toprak bile kabul etmez.yediniz bu pislikleri Allah belanızı verdi.hala bu sümüklü meczubun peşinde giden beyinsizler var.onlarda eninde sonunda belalarını bulacak..
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