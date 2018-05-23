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FETÖ'cü eski öğretmene 8 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 16:00 | Son Güncelleme

Karabük'te FETÖ/PDY kapsamında yargılanan eski öğretmen, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan eski öğretmen, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanık Murat Albaş ve avukatı katıldı.

Son sözleri sorulan Albaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen sanık Albaş'a, 8 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Karabük Murat Albaş öğretmen

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