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FETÖ'cü firari sanığa tren garında gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

Operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen firari sanık Eskişehir Garı'nda yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) esnaf ve sanayici yapılanmasına yönelik operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen firari sanık, tren garında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan ve yakalama kararı bulunan, örgütün esnaf ve sanayicilerinden sorumlu muhasebecisi olduğu ileri sürülen Okan O'yu (39), Ankara'ya gitmek üzere geldiği Eskişehir Gar'ında yakaladı.

ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen Okan O'nun üzerinde yapılan aramada, sahte kimlik ve örgüte ait önemli miktarda para ele geçirildi.

Okan O, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ dava Eskişehir operasyon Yakalama

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