EDİRNE (AA) - Edirne'de "Hudut Kartalları" olarak anılan sınır birliği askerleri, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Bilecik "il imamı" olduğu iddia edilen zanlının da olduğu 4 kişiyi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği'nin pusu timi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yasa dışı geçiş hazırlığında olan 4 kişiyi tespit etti.
Yapılan incelemede Yunanistan'a kaçacak kişilerin FETÖ'nün sözde Bilecik "il imamı" Turgut S ile Ahmet Yasir K, hemşirelikten örgütle bağlantısı tespit edildiği için atılan Öznur S. ve terhisine bir gün kaldığı öğrenilen ve Kırklareli'de askerlik yaptığı belirtilen Onur B. olduğu tespit edildi.
Haklarında arama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlılar gözaltına alındı.
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