EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken Hudut Birliği askerleri tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Bilecik "il imamı" olduğu iddia edilen zanlıyla yakalanan kişilerden 2'si soruşturmalarının sürdüğü illere gönderildi.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Onur B. ile Öznur S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İki zanlıdan Onur B. Ankara, Öznur S. ise soruşturmalarının sürdüğü İstanbul'a gönderildi.

- Olay

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği'nin pusu timi, 3 gün önce Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yasa dışı geçiş hazırlığında olan 4 kişiyi tespit etmiş, incelemede Yunanistan'a kaçacak kişilerin FETÖ'nün sözde Bilecik "il imamı" Turgut S. ile Ahmet Yasir K, hemşirelikten örgütle bağlantısı tespit edildiği için atılan Öznur S, terhisine bir gün kaldığı öğrenilen ve Kırklareli'nde askerlik yaptığı belirtilen Onur B. olduğu tespit edilmişti.

Haklarında arama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu ifade edilen zanlılar gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Turgut S. ile Ahmet Yasir K, sevk edildikleri Edirne Adliyesi'nde tutuklanmıştı.

