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FETÖ'cü iş adamlarını para karşılığı tahliye ettirmeye çalıştıkları iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 02:07 | Son Güncelleme

Bursa ve çevre illerde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan bazı iş adamlarını para karşılığında tahliye ettirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i hakkında tutuklama kararı verildi - 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bir şüphelinin ise işlemleri sürüyor

Bursa ve çevre illerde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda tutuklanan bazı iş adamlarını para karşılığında tahliye ettirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bazı kişilerin Bursa ve çevresindeki illerde FETÖ'den tutuklu bulunan iş adamlarının aileleriyle ya da kendileriyle irtibata geçtikleri, onları para karşılığında tahliye ettirebileceklerini söyledikleri ve iş adamlarından para aldığı tespit edilen E.E.Ç'nin aralarında bulunduğu 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

E.E.Ç'nin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

Bazı kişilerin Bursa ve çevresindeki illerde FETÖ'den tutuklu bulunan iş adamlarının aileleriyle ya da kendileriyle irtibata geçtikleri, onları para karşılığında tahliye ettirebileceklerini söyledikleri ve iş adamlarından para aldıkları tespit edilmiş, bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir derneğin başkanı olan E.E.Ç. ve kadın avukat O.Ö.T'nin de adalarında olduğu 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Zanlılar arasında bu kişilere para verdikleri öne sürülen 2 kişinin de bulunduğu kaydedilmişti.

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