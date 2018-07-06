GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Şırnak ve Mardin'den sorumlu "mülkiye abisi" A.Y. ile dönemin Güçlükonak Kaymakamı Ş.K. arasındaki ByLock yazışmalarında, başka bir davada tutuksuz yargılanan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'ye "terör örgütü PKK ve HDP ile yüz göz olma" talimatı verildiği tespit edildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren A.Y, örgütün "Güneydoğu mülkiye yapılanması"nı deşifre etti. Gözaltındaki sorgusunda Mardin ve Şırnak'taki kaymakam ve vali yardımcılarından sorumlu olduğunu itiraf eden eski öğretmen A.Y'nin ifadesi, Gaziantep'teki çeşitli mahkemelerde yargılanan eski kaymakamların dava dosyalarına eklenmek üzere gönderildi. İfadesinde, FETÖ mensubu kaymakam ve vali yardımcılarıyla 15 günde bir sohbet toplantısı düzenlediğini, terör örgütü PKK'nın çukur eylemlerinin artmasıyla toplantılarının ayda bire indiğini anlatan A.Y, sorumlu olduğu mülki amirlerle iletişimi, kendisinin verdiği ByLock yüklü SIM kartsız tablet üzerinden yaptıklarını anlattı.

ByLock'tan 2 Şubat 2016'da gönderilen "Abi geçmiş olsun, yasaklar kalktı ama sıkıntılar devam ediyor galiba. Siz nasılsınız, durumlar nasıl." şeklindeki mesajla ilgili A.Y, içeriklerin Güneydoğu'da o dönemki sokağa çıkma yasağı ve şehit olan polis memurlarıyla ilgili yazışmalar olduğunu kaydetti. A.Y, ByLock'tan 30 Ocak 2016 tarihli yazışmasının ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu dönemin Ömerli Kaymakamı E.K. ile arasında geçtiğini belirterek, "Tayin dönemi olması hasebiyle kaymakamlarla gidecekleri ya da istedikleri yerlerle ilgili istişare yapılırdı. Görev süreleri dolmuşsa terör bölgelerinden ayrılmaları tavsiye edilirdi." ifadelerini kullandı. - Operasyon bilgisini sızdırmışlar A.Y, 3 Haziran 2015'te gönderilen, "Silopi'de 44, il merkezinde 50 civarında YDG-H'li gözaltına alınacak savcılıklar emriyle" mesajının ise "Şırnak'ta gerçekleşecek operasyonla ilgili bilgi notu olduğunu, bunun FETÖ'nün bölge sorumlusuna da gönderildiğine dikkati çekti. Dönemin Güçlükonak Kaymakamı Ş.K'nin A.Y. ile yazışmasında da başka bir davada tutuksuz yargılanan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'ye, "terör örgütü PKK ve HDP ile yüz göz olma" talimatı verildiği saptandı.