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FETÖ'cü pilot kendini böyle savundu!

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 01:16 | Son Güncelleme 3 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılandığı davanın 25. duruşması tamamlandı.

FETÖ'cü pilot kendini böyle savundu!

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmada savunma yapan eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım, Yalova Hava Meydan Komutanlığı'nda kamp yapmak üzere bulunan Hava Harp Okulu öğrencilerine eğitim vermek amacıyla öğretmen pilotluk yaptığını söyledi.

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın 16 Temmuz'da gerçekleşecek VIP uçuşlarına pilotluk yapmak amacıyla 15 Temmuz'da İstanbul'a geldiğini iddia eden Yıldırım, "Sabah saatlerinde komutanı alacağım için 22.00 sıralarında uyumayı planlamıştım. Televizyonları açtığımda köprüye asker çıktığı haberlerini gördüm. Daha sonra beni binbaşı Yusuf Yenihayat (başka davada sanık) aradı ve aşağı inmemi emretti. Aşağı indim ve ne olduğunu sordum. O da bana ortalığın karışık olduğunu sıralı amirlerim dışında kimseden emir almamamı söyledi." ifadelerini kullandı.

TRT BİNASININ YAKINLARINA ASKER GÖTÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Darbe girişim davalarında sanık olan eski Hava Harp Okulu Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen'in emirleri doğrultusunda TRT binasının yakınlarına asker götürdüğünü söyleyen Yıldırım, bu uçuşundan sonra Atatürk Havalimanı'na geri döndüğünü belirtti.

Havalimanına gittikten sonra eski yüzbaşı Fatih Aksoy'un yanına geldiğini söyleyen Yıldırım, savunmasına şöyle devam etti:

"Aksoy bana kendisini Albay Hüseyin Ergezen'in aradığını söyledi. Benim onları Beşiktaş Vodafone Arena Stadı'na götürmemi emrettiğini söyledi. Ergezen ikimizin de amiri olduğu için emri sorgulamadım. Üsteğmen Tuncay Yıldırım'ın (başka davada sanık) pilotu olduğu helikopter ve benim pilotu olduğum helikopterin içerisine askerler bindi ve havalimanından ayrıldık. Stadın oraya gittiğimizde Sarayburnu civarlarında birkaç tur attık. Daha sonra yakıtımız azaldığı için askerleri stada indirdik ve havalimanına geri döndüm."

Havalimanına geldikten sonra bir sandalyede uyuduğunu söyleyen sanık Kerime Yıldırım, elinde telefon olan biri tarafından uyandırıldığını, telefondaki kişinin eski Albay Özcan Korhan (FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen sanık) olduğunu kaydetti.

"ASKERLER VAR VE ÖLDÜRÜLECEKLER"

Korhan'ın kendisine "Köprünün Anadolu Yakası'nda askerler var ve öldürülecekler." dediğini öne süren Yıldırım, "Ben de gidip alacağımı söyledim. Ölüm tehlikesi olan personeli kurtarmak amacıyla hareket ettim. Köprünün yakınlarına geldiğimde gözle arama yapıyordum. Silah sesleri duydum ve motor gücü düştü. Vurulduğumuzu sandım. Motor gücü yükselince tekrar aramaya devam ettim ve 4 kişiyi helikoptere aldım. Daha sonra havalimanına geldim ve helikopterde yorgunluktan sabaha kadar uyudum." şeklinde savunma yaptı.

Darbe girişimini sabah uyandıktan sonra öğrendiğini savunan Yıldırım, üzerine atılı tüm suçlamaları reddetti.

Duruşmada savunma yapan diğer tutuklu sanıklar da üzerilerine atılı suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.​

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ 15 Temmuz Kerime Yıldırım

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