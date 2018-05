FETÖ'cü pilotlara ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

EYLEMLERİ HATIRLATARAK CEZA İSTEDİ

Savcı, MİT, Genelkurmay Başkanlığı karargahı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu sanıkların eylemlerini tek tek sayarak, eski albaylar Mustafa Durmuş, Uğur Kapan, Oğuz Yalçın, Murat Ağır, Hakan Cafer Aslan, Muzaffer Kartopu, Erdoğan Erdem, İsmail Yolcu, eski yarbaylar Yasin Candemir, Sezgin Uyanık, Erdal Başlar, Hakan Erol, İlkay Ateş, eski binbaşılar Okan Kocakurt, Abdullah Ateştemur, Ahmet Sereyim, Ali Ercan, Gürçay Baylar ile sanıklar Hakan Sandık, İzzet Çakan, Ahmet Yengil, Ali Sert, Alican Koç, Anıl Korkmaz, Bilal Bozduğan, Burak Han İlgün, Cebrail Sert, Cihangir Can, Cumali Bolat, Çağatay Taha Çolakoğlu, Doğan Güven, Emre Erkan, Emre Gürel, Emre Nazlıgüloğlu, Emre Temizkan, Engin Göz, Engin Sarıtaş, Erdem Arıkan, Ergün Yakut, Erkan Çetin, Ersel Ersoy, Ertan Derin, Ertuğrul Altun, Eyüp Ünal, Fatih Karagöz, Fatma İnce, Galip Şimşek, Gökhan Çiçek, Hüseyin Zengin, İbrahim Mert, İbrahim Furkan Gülcan, İdris Feyzi Okan, İlhan Ocakcıoğlu, İlyas Barut, İrfan Kantarcı, İrfan Okumuş, Kadir Bayram, Kazım Hamzaçebi, Kemal Kirazlı, Kerim Can Kaman, Korkmaz Gülal, Mahir Furkan Hasdemir, Mahmut Şakrak, Mehmet Demirhisar, Mehmet Karakaş, Mehmet Sümer, Mehmet Şamcı, Mehmet Barış Çayırlı, Mehmet Fatih Armağan, Mehmet Semih Üskaya, Memduh Karagöl, Mikail Aydoğan, Muhsin Yiğit Özdamar, Muhterem Yaman, Murat Bolat, Murat Gülerdi, Murat Karakaş, Murat Özel, Mustafa Çin, Mustafa Ormantepe, Mustafa Özkardeşler, Mutlu Açıkgöz, Müslim Çağırıcı, Nuri Yüksel, Osman Çayır, Osman Ongun, Osman Teke, Ömer Derelioğlu, Ömer Güler, Ömer Kızılova, Ömer Sezen, Ömer Faruk Türkmen, Rafet Kalaycı, Resul Bardakkaya, Rıza Akıncı, Sadullah Abra, Sebahattin Şahin, Selim Gören, Serdar Ercan, Serkan Navruz, Serkan Yıldız, Soner Gökçe, Süleyman Nazif Türkoğlu, Taha Fatih Çelik, Talat Ural, Tamer Öğüt, Temür Aydın, Tolgahan Akbuğa, Türker Gökdemir, Ümit Alpar, Ümran Taş, Vedat Seven, Volkan Cesur, Volkan Türkkorkmaz, Yakup Yayla, Yaren Karaoğlu, Yasin Köroğlu, Yusuf Orhan, Yusuf Özcan, Yücel Ersüren ve Zafer Dolu’ya "Anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.