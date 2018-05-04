HABER

FETÖ'cüler ihbar mektuplarını Genelkurmay'ın bahçesine atmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 17:33 | Son Güncelleme

Örgütün TSK içerisindeki mensupları hakkında 26'sı tutuklu 102 sanığın yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan tutuksuz sanık H.S, örgütle ilgili bilgiler paylaştı - H.S'nin ifadesinden: - "(FETÖ'cü olmayan askerlerin tasfiyesine ilişkin) Bu amaçla H.D, özel bir evde kurulu bilgisayarda askeri personel hakkında ihbar mektupları hazırlatırdı. Bu ihbar mektuplarının yazımı esnasında tedbir amaçlı mutlak suretle parmak izi kalmaması için ameliyat eldiveni kullanılırdı" - "Bu ihbar mektuplarının zaman zaman posta yoluyla Genelkurmay Başkanlığı ile MİT’e yollandığını, zaman zaman da Genelkurmay'ın nizamiye kapısının yakın duvarı üzerine ya da bahçesine atıldığını biliyorum"

İZMİR (AA) - İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mensupları hakkında açılan davada, 26'sı tutuklu 102 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık H.S. verdiği ifadesinde, örgütte gizliliğe çok önem verildiğini belirterek, sohbetlerde askeri okullarda, hukuk ve siyasal bilimler fakültelerinde FETÖ'nün "altın nesil" diye tabir edilen üyelerinin olduğu, ileride devlet kademelerinde bu neslin hizmetler yapacağının sıklıkla konuşulduğunu anlattı.

Sanıklardan M.K.C'nin kumpas kurulacak askeri personel hakkında sahte ihbar mektupları yazdığını dile getiren H.S, buna ilişkin ayda bir gerçekleştirilen üst düzey toplantılara hiçbir şekilde yazılı belge getirilmediğini kaydetti.

M.K.C'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ mensuplarından sorumlu H.D. (firari sanık) ile bağlantısının güçlü olduğuna dikkati çeken H.S, "Benim gibi özel hizmet sorumluları ve rütbeli askerlerden gelen askeri evrak ve personele ilişkin özel bilgilerin bulunduğu raporlar, Ankara bölgesi olarak H.D'de toplanırdı. Ankara'da toplanan bilgi ve belgeler İstanbul ve Gölcük bölgesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu K.K'ye iletilir, K.K'den de Kudret Ünal'a (firari sanık) iletilirdi. Ünal ise kuvvet komutanlıklarından sorumlu 'beşli toplantı' diye tabir edilen FETÖ'nün üst düzey toplantılarında değerlendirmelere katılırdı. Daha sonra yine K.K. aracılığı ile H.D'ye talimatlar gelirdi. H.D. ise bu talimatları M.K.C. ile yerine getirirdi. Bu talimatlarda genellikle sol görüşlü Atatürkçü, ulusalcı, 28 Şubat zihniyetinde olan rütbelilerin TSK'dan tasfiye edilerek FETÖ mensubu olarak yetiştirilen askerlerin boşaltılan kritik ve önemli kadrolara getirilmesi amaçlanmıştı." ifadelerini kullandı.

- FETÖ'cü olmayan askerlerin tasfiyesi

TSK'da FETÖ'cü olmayan askerlerin tasfiyesi için düzenlenen kumpaslar hakkında da bilgi veren H.S, ihbar mektuplarının bu iş için özel bir öneme sahip olduğuna işaret etti.

H.S, şunları kaydetti:

"Bu amaçla H.D, bizzat M.K.C'ye özel bir evde kurulu bilgisayarda askeri personel hakkında ihbar mektupları hazırlatırdı. Bu ihbar mektuplarının yazımı esnasında tedbir amaçlı olarak mutlak suretle parmak izi kalmaması için ameliyat eldiveni kullanılırdı. Bu bilgisayarın kesinlikle herhangi bir internet veya başkaca bir server bağlantısı yoktu. Bu ihbar mektuplarının zaman zaman posta yoluyla Genelkurmay Başkanlığı ile MİT’e yollandığını, zaman zaman da Genelkurmay'ın nizamiye kapısının yakın duvarı üzerine ya da bahçe içine atıldığını biliyorum. Bildiğim kadarıyla H.D ve M.K.C tarafından onlarca ihbar mektubu hazırlandı. Bu ihbarlar çoğunlukla askeri personelin idari soruşturmalara mahal bırakılarak ihraç edilmesi, tayin edilmesi, önemli ve kritik kadroların boşaltılmasına yönelik yapılan genellikle ahlaksızlık ve rüşvet ağırlıklı ihbarlardı."

FETÖ'nün örgüt içindeki evliliklerine de değinen H.S, "Çok önceden örgüt içerisinde evlilikler sıkı tutulmazdı. İsteyen, istediğiyle evlenebiliyordu. Hatta bazı askerler, başörtülü kadınlarla evleniyordu. TSK içerisinde böyle evlilikler sıkıntı olmaya başlayınca evlilikler örgütün kontrolünde yapılmaya başlamıştı." dedi.

Mahkeme, heyeti duruşmayı erteledi.

Mahkeme bu itirafla yankılandı!Mahkeme bu itirafla yankılandı!
Eş zamanlı düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltıEş zamanlı düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre ettiKod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü avukat FETÖ Genelkurmay Başkanlığı İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Sanık

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti

Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı

CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.