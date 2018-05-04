FETÖ'cüler ihbar mektuplarını Genelkurmay'ın bahçesine atmış

İZMİR (AA) - İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mensupları hakkında açılan davada, 26'sı tutuklu 102 sanığın yargılanmasına devam edildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık H.S. verdiği ifadesinde, örgütte gizliliğe çok önem verildiğini belirterek, sohbetlerde askeri okullarda, hukuk ve siyasal bilimler fakültelerinde FETÖ'nün "altın nesil" diye tabir edilen üyelerinin olduğu, ileride devlet kademelerinde bu neslin hizmetler yapacağının sıklıkla konuşulduğunu anlattı. Sanıklardan M.K.C'nin kumpas kurulacak askeri personel hakkında sahte ihbar mektupları yazdığını dile getiren H.S, buna ilişkin ayda bir gerçekleştirilen üst düzey toplantılara hiçbir şekilde yazılı belge getirilmediğini kaydetti.

M.K.C'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ mensuplarından sorumlu H.D. (firari sanık) ile bağlantısının güçlü olduğuna dikkati çeken H.S, "Benim gibi özel hizmet sorumluları ve rütbeli askerlerden gelen askeri evrak ve personele ilişkin özel bilgilerin bulunduğu raporlar, Ankara bölgesi olarak H.D'de toplanırdı. Ankara'da toplanan bilgi ve belgeler İstanbul ve Gölcük bölgesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu K.K'ye iletilir, K.K'den de Kudret Ünal'a (firari sanık) iletilirdi. Ünal ise kuvvet komutanlıklarından sorumlu 'beşli toplantı' diye tabir edilen FETÖ'nün üst düzey toplantılarında değerlendirmelere katılırdı. Daha sonra yine K.K. aracılığı ile H.D'ye talimatlar gelirdi. H.D. ise bu talimatları M.K.C. ile yerine getirirdi. Bu talimatlarda genellikle sol görüşlü Atatürkçü, ulusalcı, 28 Şubat zihniyetinde olan rütbelilerin TSK'dan tasfiye edilerek FETÖ mensubu olarak yetiştirilen askerlerin boşaltılan kritik ve önemli kadrolara getirilmesi amaçlanmıştı." ifadelerini kullandı.