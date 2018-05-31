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FETÖ'cülere sığınma hakkı veren Yunanistan Almanya'da protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 22:59 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Düsseldorf Başkonsolosluğu önünde toplanan "Wuppertal Türkiye Sevdalıları" adlı inisiyatif üyeleri, Yunanistan'ın FETÖ'cülere sığınma hakkı vermesini protesto etti

DÜSSELDORF (AA) - Yunanistan'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sığınma hakkı vermesi, Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Yunanistan Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla konsolosluk önüne gelen protestocular, Yunanistan Başkonsolosluğu önüne üzerinde "Darbecilere destek olanlara lanet olsun" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Gösteriyi organize eden "Türkiye sevdalıları Wuppertal" adlı inisiyatif adına konuşan Murat Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan ile iyi komşuluk ilişkileri kurmak istediklerini ancak darbecilere kucak açmalarını asla kabul edemeyeceklerini söyledi.

Güneş, "Yunanistan ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz ama bunun için savaş gemileri ve uçaklarıyla bizleri tahrik etmeyi bırakmaları gerekiyor. Özellikle de katil FETÖ'cülere, katil darbecilere destek çıkmayın. Yunanistan'a bu kararıyla '249 şehidin kanı seninde eline bulaşmıştır' demek istedik. DHKP-C üyelerini ülkenizde barındırmayın." dedi.

Göstericiler, "Yunanistan şaşırma, sabrımızı taşırma" şeklinde slogan atıp, "Türkiye düşmanı politikalara son verin" şeklinde dövizler taşıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Yunanistan'ın Düsseldorf Başkonsolosluğu

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