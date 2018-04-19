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FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıran 2 kişiye tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 17:41 | Son Güncelleme

Ardahan'da, FETÖ/PDY mensuplarının sınır kapısından yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen biri gümrük memuru 2 kişi tutuklandı

Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının sınır kapısından yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri iddia edilen biri gümrük memuru 2 kişi tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Çıldır Gümrük Müdürlüğünde görevli gümrük memuru S.A'nın, yurt dışına çıkış yapmak isteyenleri kendisi ile tanıştıran Y.E.A. ile haklarında FETÖ/PDY üyesi olmaktan soruşturma yürütülen kişilerin yurt dışına kaçışına yardımcı olduğu belirlendi.

Örgüt mensuplarını Çıldır Aktaş Sınır Kapısı'ndan rüşvet karşılığı yurt dışına kaçırdıkları belirtilen S.A. ile Y.E.A. güvenlik güçlerince gözaltına aldı.

Cumhuriyet savcılığına getirilip sorgulanan her iki zanlı, "FETÖ/PDY üyesi olmak" ve "rüşvet" suçlarından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden sorgulanan zanlılar, tutuklanıp cezaevine konuldu.

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Ardahan FETÖ/PDY gümrük memuru tutuklama

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