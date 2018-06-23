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FETÖ'cülerin Almanya'ya iltica etmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 18:55 | Son Güncelleme

Diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyan 1177 kişi Almanya'ya iltica talebinde bulundu

BERLİN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyan 1177 kişinin Almanya'ya iltica talebinde bulunduğu bildirildi.

Welt gazetesinin Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı habere göre, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden sonra 2018'in Haziran ayına kadar diplomatik pasaport taşıyan 296 ve hizmet pasaportu bulunan 881 kişi Federal Göç ve Mülteci Dairesine iltica talebinde bulundu.

Bu sayıların diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyanların ailelerini kapsadığına da işaret edildi.

Yılbaşından bu yana ise 3 bin 382 Türk vatandaşının Almanya'ya iltica talebinde bulunduğu belirtildi.

- Türkiye ve Almanya arasında yakınlaşma

Türkiye ve Almanya'nın yavaş yavaş yakınlaşmaya başladığına ve iki ülkenin güvenlik birimlerinin bir araya geldiğine dikkatin çekildiği haberde, ocak ayında güvenlik birimlerinin temsilcilerinin de yer aldığı Türk-Alman istişare toplantısının düzenlendiği ve terörizm ile göç konularının ele alındığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya FETÖ Almanya İçişleri Bakanlığı iltica talepleri

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