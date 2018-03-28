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FETÖ'cülerin "güvenlik tatbikatı" iddiasını müşteki ifadesi çürüttü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 13:11 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, müşteki beyanları alındı - Dönemin KKK Personel Daire Başkanı emekli Tümgeneral Gençtürk: - "Bugüne kadar birçok tatbikat gördüm ancak güvenlik tatbikatı diye bir şey görmedim. Plan subaylığı da yaptım yıllarca, böyle bir şey duymadım" - "Nizamiyelerde rütbeli personel nöbet tutamaz"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin 150 kişinin yargılandığı davada müşteki beyanları alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmada, darbeciler tarafından derdest edilen dönemin KKK Personel Daire Başkanı, emekli Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk, yaşadıklarını anlattı.

Makamında bulunduğu sırada sanıklar eski yarbay Şahin Karatekin ile eski üsteğmen Oğuzhan Çelikoğlu'nun içeri girdiğini belirten Gençtürk, Karatekin'in namlusuna mermi sürdüğü silahını kendisine doğrultarak "Sizi Genelkurmay Başkanlığı adına tutukluyorum" dediğini aktardı.

Gençtürk, "Bu duruma anlam veremedim, şaşırdım. Karatekin, darbe olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerin yönetime el koyduğunu söyledi. Ben de manyak mısınız, ne darbesi bu devirde diyerek karşı geldim." ifadelerini kullandı.

- Ters kelepçe taktılar

Karatekin'in talimatıyla Çelikoğlu'nun ellerini bağlayarak kendisini derdest ettiğini anlatan Gençtürk, odasında yaşanan bu olayın çok kısa sürede gerçekleştiğini kaydetti.

Personel Başkanlığı koridorundan başka bir odaya götürüldüğünü ifade eden Gençtürk, bu sırada Karatekin'in, silahlı şekilde arkasından geldiğini belirtti.

Burada ise sanık Abdurrahman Ökmen'in kendisine ters kelepçe taktığını, ağzına bant çektiğini aktaran Gençtürk, koridora çıkarıldığı sırada sanık eski KKK Geliştirme Daire Başkanı tuğgeneral Erhan Caha'nın darbe faaliyetlerini yönettiğine şahit olduğunu söyledi.

Asansöre götürüldüğü sırada, astsubaylar Mehmet Akkuş, Levent Ceylan ile binbaşılar Hamza Akkaya ve Ercan Buyur'u da gördüğünü bildiren Gençtürk, 7 No'lu kapıya götürüldüğü sırada Ökmen ve Ceylan tarafından zorla turnikelerden geçirildiğini anlattı.

Turnikelerden geçmemek için direndiğini ancak sanık Ökmen'in, sert bir şekilde kendisine müdahale ettiğini ifade eden Gençtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışarı çıkarıldığımda araç hazırladıklarını gördüm. Sonradan öğrendiğime göre bu araç sanık eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'e aitmiş. Şahin Karatekin ile Abdurrahman Ökmen beni araca bindirdi. Bir kişiyi daha bekliyorlardı ancak 'Odasında bulamadık' diye bir ses duyduk. Akıncı Üssü'ne götürüldüm. Ellerim kelepçeli ağzım bantlıydı. Bu iki isim, nizamiyedekilere personel başkanını tutuklandıklarını nereye götüreceklerini sordular. Daha sonra darbe püskürtülene kadar derdest edilmem devam etti."

- Güvenlik tatbikatı iddiasını çürüttü

Beyanlarının ardından sanık ve avukatlarının sorularına cevap veren Gençtürk, sanıkların iddia ettiği "güvenlik tatbikatı" faaliyetine görev süresi boyunca şahit olmadığını belirtti.

Gençtürk, "Bugüne kadar birçok tatbikat gördüm ancak güvenlik tatbikatı diye bir şey görmedim. Plan subaylığı da yaptım yıllarca, böyle bir şey duymadım." dedi.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan'ın sorusu üzerine Gençtürk, nizamiyelerde rütbeli personelin nöbet tutamayacağını da açıkladı.

Bir başka soru üzerine Gençtürk, son günlerde basına yansıyan bazı fişleme listelerinin FETÖ'nün algı operasyonun bir parçası olduğunu ifade ederek, "Bu tür listeler, FETÖ'nün operasyonudur. FETÖ'nün temeli iftira ve inkardır, aslında sadece darbe sonrası çıkarılan sözde atama listelerine bakılsa neyin ne olduğu ortaya çıkar, burada darbe başarılı olsa örgüt kimleri görevden alacak bellidir." açıklamasını yaptı.

Duruşmaya ara verildi.

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15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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