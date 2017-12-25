FETÖ'de cinsel istismar skandalı! Aralarında Fetullah Gülen'in kardeşi ve yeğenleri de var

Sahte belgeler ve usulsüz olarak kapatılan 'utanç dosyası' 10 yıl sonra yeniden açıldı. FETÖ izi çıkan dosya ile ilgili yeniden derin bir soruşturma başlatan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüzlükleri tek tek ortaya çıkardı. Başlatılan soruşturmada 28 Kasım 2014'te ölen Seyfullah Gülen (72) için takipsizlik kararı verilirken, firari olan oğulları Ammar Gülen (35) ile Selahaddin Gülen'in (26) de aralarında bulunduğu A.K., A.S., E.Y., M.K., N.A., M.E., R.T., S.E., V.A. ve Z.S. hakkında, Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıkların 'çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30-42 yıl kadar, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 4,5 yıldan 15 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

'KIRMIZI BÜLTEN' İLE ARAMA KARARI

Daha önce beraat kararı ile sonuçlanan dosya yeniden aynı mahkemede görülmeye başlandı. İlk kez yargılanmasına başlanan tutuksuz sanıkların 10'u duruşmada hazır bulunurken, firari olan Gülen kardeşler, katılmadı. Sanıklar tümü üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Gülen'in firari yeğenleri Selahaddin ve Ammar Gülen hakkındaki yakalama emirlerinin devamına karar verdi. Sanık Selahaddin Gülen hakkında ayrıca 'kırmızı bülten'le arama kararı çıkarılmasına hükmeden heyet, mağdur S.K.'nin ifadesinin alınması için mahkemede hazır edilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.