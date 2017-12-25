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FETÖ'de cinsel istismar skandalı! Aralarında Fetullah Gülen'in kardeşi ve yeğenleri de var

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 17:04 | Son Güncelleme 11 saat önce

Erzurum'da 10 yıl önce o dönem 15 yaşında olan kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla 9 kişi hakkında beraat kararıyla sonuçlanan, aralarında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen, yeğenleri Ammar ve Selahaddin Gülen'in de yer aldığı 63 kişi için takipsizlik verilen dosya yeniden açıldı.

Sahte belgeler ve usulsüz olarak kapatılan 'utanç dosyası' 10 yıl sonra yeniden açıldı. FETÖ izi çıkan dosya ile ilgili yeniden derin bir soruşturma başlatan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüzlükleri tek tek ortaya çıkardı. Başlatılan soruşturmada 28 Kasım 2014'te ölen Seyfullah Gülen (72) için takipsizlik kararı verilirken, firari olan oğulları Ammar Gülen (35) ile Selahaddin Gülen'in (26) de aralarında bulunduğu A.K., A.S., E.Y., M.K., N.A., M.E., R.T., S.E., V.A. ve Z.S. hakkında, Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıkların 'çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30-42 yıl kadar, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 4,5 yıldan 15 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

'KIRMIZI BÜLTEN' İLE ARAMA KARARI

Daha önce beraat kararı ile sonuçlanan dosya yeniden aynı mahkemede görülmeye başlandı. İlk kez yargılanmasına başlanan tutuksuz sanıkların 10'u duruşmada hazır bulunurken, firari olan Gülen kardeşler, katılmadı. Sanıklar tümü üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Gülen'in firari yeğenleri Selahaddin ve Ammar Gülen hakkındaki yakalama emirlerinin devamına karar verdi. Sanık Selahaddin Gülen hakkında ayrıca 'kırmızı bülten'le arama kararı çıkarılmasına hükmeden heyet, mağdur S.K.'nin ifadesinin alınması için mahkemede hazır edilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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UTANÇ DOSYASI...

Öte yandan o dönem Gülen'in kardeşi ve yeğenlerinin tecavüz davasının kapatılması için sahte evrak düzenleyen ve görevi kötüye kullanan 16 polis memurunun ise 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamaları devam ediyor. Utanç dosyasını kapatan dönemin Başsavcıvekili Taner Aksakal ile beraat kararı veren 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erol Ofluoğlu, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edildi.

İHA

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Erzurum tecavüz cinsel istismar Utanç Davası Fetullah Gülen Seyfullah Gülen FETÖ ammar gülen selahaddin gülen

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
dinci demek her türlü sapıklık demektir.
10 yıl önce niye kapatıldı dosya , bu hayvanlık nasıl örtbas edildi, hukuk sisteminin acilen gözden geçirilmesi şart!
2004 te mgk da alınan fetö kararı uygulansa bu pislikler örtbas edilemezdi.Geç kalan adalet adalet değildir.
72 yaşında geberip gitmiş it soyu. Bide sakal bırakmış din ayağına. Cehennemde yanasın inşallah.
Bir bilmecem var Çocuklar... Haydi sor sor On yıl önce bu dosyayı kim kapattı acaba Acaba kimdir kimdir. Kandırılmışlar denince akla hemen onların adı gelir Akp Akp Akp
Haydar meriç adında bir hesap bununla ilgili sıralı twit atmıştı ve gerekli açıklamayı yapmıştı tavsiye ederim...
peki bu dosya ozamanlar neden kapatilmis bu dosyayi kapatip arkasinda duranlarda bu suça ortak onlarda delikanliysa ciksin kim olursa olsun ciksinnnnnn
İŞİLERİ İYİCE ARİYE VERDİNİZ İŞİNİZ GİTTİKCEDE ZPORALIYOR
istediğin insanı kandırabilirsin bu zor değil hiç kimse ben kanmam demesin bu münafıklarla insanları kandırmış önemli.olan bidaha kandırılmamak
Din nedir ? Deneme mi ? Derleme mi ? Devşirme mi ? Deme mi ? Dervan mı ? Dert mi ? Deva mı ? Düzensizlik mi ? Diyanet mi ? Devamlılık mı ? Düstur mu ? Peki Din günü nedir ? Şu tüm dünyada insanların bildiği din boş ve kaostur ! İslâm ı öğrenmek yaşamak günümüz insanları için çok zorlaştırılmıştır. Din en kolay olan doğruluktur. Ve bu sadece İslâmdır. Öğrenmek kişiden/kitaptan değildir ! Yalnızca Allah dan istemek ile aranabilir ! Ey İlim veren bana ilim ver !!!
10 sene önce neden beraat kararı verilmiş neden şimdi ayyuka çıkarılmış adalet işleyişi zamana ve şartlara göre mi ? Herkes herşeyin gayet iyi farkında göz yummak isteyen yumabilir ama tarih bugünleride yazacak
Allahın adaletinden kaçış yok sanmayınki etinizin yanışı cehennemde farklı olacak bu dünyadan bin kat daha acı hissedeceksiniz imansız olmanız acınızı dahada artıracak inancınız sizi kurtarmayacak Allahın sizin inancınıza duanıza yalvarışınıza ihtiyacı yok ama hak ve adelete ruhlarınınız ihtiyacı var hakkınız cehennem inşallah kafirler..
o zaman ülkeyi kılıçdaroglu mu yönetiyordu
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