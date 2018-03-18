FETÖ'den açığa alınan polis memuru hastanede kalp krizi geçirip öldü

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, bir süre önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile açığa alınan polis memuru Şahabettin Erdoğan (45), hastanenin giriş kapısında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Geçen yılın Nisan ayında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Şahabettin Erdoğan, dün saat 17.30 sıralarında, göğsünde bir ağrı hissedip, Ortaca Devlet Hastanesi'ne gitti. Erdoğan, acil servisin kapısına geldiğinde fenalaşıp, yere yığıldı. Yanına koşan sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirdiğini belirlediği 19 yıllık polis memuru, sedyeye alındı. Erdoğan'ın duran kalbi, doktorların müdahalelerine rağmen çalıştırılamadı. Bilinen sağlık sorunu olmayan Erdoğan'ın kalp krizinden ani ölümü nedeniyle yakınları büyük üzüntü yaşadı. Erdoğan'ın yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi, Yerbelen Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip, helallik alınması sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'un Gölhisar ilçesine gönderildi.

Şahabettin Erdoğan'ın, bugün Gölhisar Merkez Camii'nde, öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.

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