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FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 01:03 | Son Güncelleme

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Atilla Korkmaz ile beraberindeki kişi, uygulama yapan polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Atilla Korkmaz ile beraberindeki kişi, asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde asayiş uygulaması yapan motosikletli polis timleri (yunus polis), 2 şüphelinin kendilerini görünce kaçtığını fark etti.

Bunun üzerine polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Ekipler, kısa sürede yakaladıkları ve kimlik sorgulamasından geçirdiği şüphelilerin, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan eski 1'inci sınıf emniyet müdürü Atilla Korkmaz ile Mustafa Yılmaz olduklarını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Korkmaz'ın polis okulunda öğrenciyken komiser yardımcısı rütbesiyle örgüt adına "sınıf abiliği" yaptığı, bir dönem de Elmadağ Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevinde bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Demetevler Mahallesi eski 1. sınıf emniyet müdürü Atilla Korkmaz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Mustafa Yılmaz Yenimahalle

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