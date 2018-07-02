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FETÖ'den aranan üsteğmen tatilde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 22:22 | Son Güncelleme

FETÖ'den aranan üsteğmen tatilde yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde tatil yapan muvazzaf üsteğmen, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan Diyarbakır'da görevli üsteğmen F.A. tatil için geldiği Burhaniye ilçesi Hisarköy Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konuya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Burhaniye FETÖ Jandarma PYD Üsteğmen

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