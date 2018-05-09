Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Tanık E.Y, FETÖ'nün yanında yer almayınca örgüt üyelerinin kendisinin iflas etmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Örgütün o dönem adamları aracılığıyla kestiği vergi cezaları yüzünden iflas ettiğini öne süren E.Y, şunları anlattı:

"Bana 'sohbetlerimize katıl bize bağış yap' dediler. Ben kabul etmeyince bana, 'E.K'nın (sanık) emniyette ve adliyede tanıdıkları var isterse seni gözaltına aldırabilir' dediler. Ben de bundan korktum ve sohbetlere gitmeye başladım. Dönemin valisi Şahabettin Harput, sürekli sanıklardan E.K. ile gezerdi. E.K. için 'validen daha güçlü' diyorlardı. Örgüt mensupları Harput için 'bizim adamımız' derdi. Bu yapı Erdoğan'ın iktidardan düşmesi için ellerinden geleni yapıyorlardı."