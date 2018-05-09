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FETÖ'den bağış yapmayan iş adamına "gözaltı" tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 20:33 | Son Güncelleme

Eski Bursa Valisi Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi - Tanık E.Y: - "Bana 'sohbetlerimize katıl bize bağış yap' dediler. Ben kabul etmeyince bana, 'E.K'nın (sanık) emniyette ve adliyede tanıdıkları var isterse seni gözaltına aldırabilir' dediler. Ben de bundan korktum ve sohbetlere gitmeye başladım"

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Tanık E.Y, FETÖ'nün yanında yer almayınca örgüt üyelerinin kendisinin iflas etmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Örgütün o dönem adamları aracılığıyla kestiği vergi cezaları yüzünden iflas ettiğini öne süren E.Y, şunları anlattı:

"Bana 'sohbetlerimize katıl bize bağış yap' dediler. Ben kabul etmeyince bana, 'E.K'nın (sanık) emniyette ve adliyede tanıdıkları var isterse seni gözaltına aldırabilir' dediler. Ben de bundan korktum ve sohbetlere gitmeye başladım. Dönemin valisi Şahabettin Harput, sürekli sanıklardan E.K. ile gezerdi. E.K. için 'validen daha güçlü' diyorlardı. Örgüt mensupları Harput için 'bizim adamımız' derdi. Bu yapı Erdoğan'ın iktidardan düşmesi için ellerinden geleni yapıyorlardı."

Diğer tanık S.Y. de bir dönem kapatılan FETÖ'ye ait Bursa Girişimci İş Adamları Derneğinde (BUGİAD) üye olarak yer aldığını kaydetti.

Sanıkları dernekten tanıdığını dile getiren tanık S.Y, şöyle konuştu:

"17-25 Aralık sürecinden sonra BUGİAD kendilerine yakın STK'larla hükümeti eleştiren bir deklarasyon yayınladı. Bu deklarasyonu sanıklardan Ali Fuat Er okudu. Sanıklardan E.K'nın yurt dışı gezilerine gittiğini, Pensilvanya'da Fettullah Gülen'i ziyaret ettiğini duydum. Sanıklardan M.K. bu örgüte maddi ve manevi her türlü desteği vermiş ve yaptıkları her şeyin arkasında durmuştur. Üstelik bunları siyasal bir eylem olarak yaptığını düşünüyorum çünkü 17-25 Aralık sürecinden sonra bizzat bana 'tüm bunların hesabı sorulacak. AK Parti'den ve adaletten hesap sorulacak' ifadelerini kullandı. M.K, Bank Asya'nın kurtarılmasını ve BUGİAD gibi derneklere sahip çıkılmasını da söylüyordu."

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

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