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FETÖ'den "direnenin kafasına sıkın" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

Örgütün Eskişehir'deki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 17'si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi - Tanık M.A: "Darbe girişimi gecesi şifreli mesajlaşma programı olan Eagle üzerinden 'Genelkurmay Başkanlığı önüne, Yıldız'a, emniyetin önüne gidin. Direnenlerin direnişlerini kırın. Direnenin kafasına sıkın. Size bağlı olan polislere söyleyin, askere direnç göstermesinler' diye mesaj geldi"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 17'si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

İddianamedeki suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraatlarını talep etti.

Daha önce farklı bir dosyada FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, etkin pişmanlık yasasından yararlanan ve bu dosyada tanık olarak dinlenilen M.A, tutuklu sanıklardan Mustafa Avcı'nın yapının "il sekreteri" olduğunu savunarak, "Gelen bilgiler onda toplanıyordu. İsmail Akın ve Abdülhakim Akgül de bu yapıdaydı. İsmail Akın farklı bir göreve gidince onun yerine mahrem imam olarak Abdülhakim Akgül geçti." dedi.

- "Direnenin kafasına sıkın"

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu geceye de değinen tanık M.A, "Darbe girişimi gecesi şifreli mesajlaşma programı olan Eagle üzerinden 'Genelkurmay Başkanlığı önüne, Yıldız'a, emniyetin önüne gidin. Direnenlerin direnişlerini kırın. Direnenin kafasına sıkın. Size bağlı olan polislere söyleyin, askere direnç göstermesinler' diye mesaj geldi. O gece herkesin bağlılığını göstermesi istenildi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederken, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ

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