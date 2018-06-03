FETÖ'den ihraç edilen polis sahte altın satarken yakalandı

Bursa'da kuyumculara sahte altın satan biri eski polis 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kestel ilçesindeki kuyumculara giden iki şüpheli, ellerindeki altınları nakde çevirdi. Altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcular Y.Ö. (55) ve C.K. (39) durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri ve Güven timleri, çevrede yaptıkları araştırmada sahte altınları İbrahim E. (36) ile Yüksel K'nin (32) sattığını tespit etti. Ekipler, kısa sürede şüphelileri ilçede yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve araçta yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 9 takı, 3 Cumhuriyet altını ile sahte altın satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 120 lira ve 400 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerden İbrahim E'nin, geçen yıl Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatı nedeniyle görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin sahte altın satmaya çalıştığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

