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FETÖ'den ihraç eski Ankara hakimi hakkında hapis talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 19:02 | Son Güncelleme

Ankara'da da bir dönem hakimlik yapan ve darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen Oruç'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi

Ankara'da da bir dönem hakimlik yapan ve Sivas hakimiyken meslekten ihraç edilen Hakan Oruç'un "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Oruç'un avukatı katılırken, sanıkla tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden telekonferans sistemi üzerinden bağlantı kuruldu.

Dosyaya giren belgelerin tutanağa geçirilmesinin ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Namık Genel, eski Ankara Hakimi Oruç'un, son olarak Sivas Hakimi olarak görev yaptığını, örgütün darbe girişiminin ardından 24 Ağustos 2016'da meslekten ihraç edildiğini bildirdi.

Oruç'a ait bilgisayar hard diskinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitabının PDF olarak bulunduğunu bildiren Genel, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Oruç hakkında, istihbari mahiyetteki bilgi notuna dayanarak, kollukça verilen bilgi ve belgeler ayrıntılı incelenmeden, paralel yapıyla mücadele eden Abant İzzet Baysal Üniversitesinin eski rektör yardımcısı Prof. Dr. Ali Akçahan Gepdiremen'in teknik takibine izin verilmesine ilişkin inceleme başlattığını belirtti.

Savcı Genel, HSK'nın, Oruç hakkında, Atabeyler davası ve Başbakanlığı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofislerinin dinlenmesine yönelik "Böcek" soruşturması kapsamındaki kararları ile durdurulan tırlarla ilgili görev yapan MİT mensuplarının yardım faaliyetlerinin deşifresi amacıyla "uyuşturucu ticareti" ve "kaçakçılığın önlenmesi" uydurma gerekçeleriyle usulsüz dinleme kararında da HSK'nın incelemesi bulunduğunu kaydetti.

Oruç'un, FETÖ/PDY yapılanmasında yer aldığı ve 2014'teki HSYK seçimlerinde "bağımsızlara oy vermesi" için bazı kişileri aradığı yönünde beyanlar da bulunduğunu aktaran savcı, dosyadaki deliller ve tanık beyanlarına göre, Oruç'un "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

Mahkeme, Oruç ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Oruç'un tutukluluğunun devamını da kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

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Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Hakan Oruç

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