FETÖ'den kapatılan dernek yönetici ve üyelerine hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Yemliha ve Mahzemin Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği yönetici ve üyesi 15 sanıktan 8'ine, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında aralarında öğretmen, mimar, esnaf ve çiftçilerin de bulunduğu tutuksuz sanıklar Ş.B, S.İ, M.E, M.D, A.G, E.Ö, M.Ş, Yılmaz Reyhaner, Mücahid Gülhan, Mehmet Urfalı, Şevki Akçakaya, Ömer Şevket Özsoy, Hasan Bekar, Harun Özyürek ve Ahmet Ünlü ile avukatları hazır bulundu.
Sanıklardan Mehmet Urfalı, savunmasında, etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını söyledi.
Örgütün sohbetlerine katıldığını, burs, kurban ve himmet parası verdiğini belirten Urfalı, "Bank Asya'dan yurt dışına 30 bin dolar havale yaptım. 15 Temmuz'a kadar uyanamadım. Kandırıldım, pişmanım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Örgütün talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadıklarını öne süren diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek, beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Ünlü, Harun Özyürek, Hasan Bekar, Ömer Şevket Özsoy ve Şevki Akçakaya'ya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis, etkin pişmanlığı kabul edilen Mehmet Urfalı'ya aynı suçtan 3 yıl 9 ay, diğer sanıklar Mücahid Gülhan ve Yılmaz Reyhaner'e ise "örgüte yardım etme" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.
Heyet, sanıklar Ş.B, S.İ, M.E, M.D, A.G, E.Ö. ve M.Ş'nin ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.
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