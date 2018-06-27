FETÖ'den kapatılan sendikanın yönetici ve üyelerine hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan Aktif Eğitim-Sen'in yönetici ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 sanık, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar Abdulkadir Çiftçi, Abdullah Aksu, eski okul müdürü Turgay Yolcu ve Faruk Salih Erdoğan ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan Aksu savunmasında, daha önce halk eğitim merkezinde çalıştığını, Yahyalı ilçesinde Aktif Eğitim-Sen temsilciliği ve üyeliği yaptığını aktardı.

Bu sendikaya kimseyi zorla üye yapmaya çalışmadığını ve bu yöndeki tanık beyanlarının doğru olmadığını öne süren Aksu, beraatını istedi.

Sanıklardan eski okul müdürü Yolcu da sendika yönetiminde yer almasının kendisine sağlayacağı statü ve diğer imkanlar nedeniyle buraya girdiğini, başka bir amaç taşımadığını kaydetti. Bank Asya'ya örgüt liderinin talimatıyla para yatırdığı iddiasını kabul etmeyen Yolcu, beraatını talep etti.

Sanıklardan Erdoğan ve Çiftçi de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti sanıklar Aksu ve Yolcu'ya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay, Çiftçi ve Erdoğan'a ise örgüte yardım etme suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.

