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FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 08:13 | Son Güncelleme 6 saat önce

Örgüt içinde izdivaç iklimi yaratmak için dernek kuran FETÖ’nün ablalar vasıtasıyla bekâr kadınları mini etek giymeye ve içki içmeye yönlendirip kamuflaj yaptığı ortaya çıktı.

FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

Terör örgütü FETÖ/PDY’nin “izdivaç yapılanması”na yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında, geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan izdivaç adayı örgüt üyesi genç bir kızın ifadelerinden ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Örgüt içi izdivaçlar için dernek kurduğu ortaya çıkan FETÖ’nün, ablalar vasıtasıyla mini etek giymek ve içki içmek gibi kamuflaj yöntemlerini örgüt üyesi genç kızlara nasıl kabul ettirdiğinden, örgüt içinde bulunan PKK’lılara nasıl burs toplandığına dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY’nin yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında, örgütün izdivaç yapısı içerisinde yer alan, aralarında “izdivaç ablası ve abi”lerinin de bulunduğu 65 şüpheli geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınan Ö.T. isimli izdivaç adayı genç bir kızın verdiği ifadeler, izdivaç yapılandırmasının nasıl çalıştığını ortaya koydu. FETÖ’yle üniversitede tanıştığını ve son iki yıl içerisindeki gelişmelerin ardından örgütten uzaklaştığını ifadesinde anlatan Ö.T., 2015 yılında son sınıfta okurken örgüt içerisinde yaşadığı izdivaç ve diğer konularla ilgili gelişmeleri anlattı.

İZDİVAÇ ABLALARI

Ö.T., “Evde kalmış olduğumuz dönem içerisinde özellikle son sınıfta iken izdivaç konuları gündeme geliyordu. Kalmış olduğumuz ev ablaları bizi izdivaçtan sorumlu ablaların geleceği yerlere göre yönlendirmeler yapıyordu. Bu bazen izdivaç ablasının eve gelmesiyle ya da bu tür faaliyet gösteren Kadıköy’deki İklim Gençlik ve Kültür Derneği’ne geleceği ve görüşmelerin burada olacağı yönünde oluyordu. İzdivaç adayı olan kızlar, bu dernekte görüşmelere gidiyordu. Z.K isimli bir arkadaşım evleneceği zaman nişanlı olduğu kişiyle evde tanışmıştı. Bunu da bana söylemişti. Evleneceği kişinin ismini, mesleğini, hatta hiçbir özel bilgisini evleneceği güne kadar bilmediğini söylemişti. Bunun tedbir için yapıldığını düşünüyorum” diyerek FETÖ’nün izdivaçlar için dernek kurduğu gerçeğini ortaya koydu.

‘BAŞINI AÇ, İÇKİ İÇ’

Kendisiyle ilgili özel bilgilerin izdivaç ablalarından birisinin telefonunda çıkmasını “Bahse konu mesaj içeriğindeki şahsıma ait bilgilerin ev ablaları tarafından verildiğini düşünüyorum” şeklinde cevaplayan Ö.T., “Genelde kızlar toplanır ve dini duygularla bazı fedakârlıklar yapmamız gerektiğini ve bunu bazen bir başka kişi için de yapabileceğimiz bize hadislerle anlatılırdı. Bu kapsamda başımızı açabileceğimiz, içki içebileceğimiz, mini etek giyebileceğimiz söylenirdi. Bu konunun evleneceğimiz kişinin konumuna bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü evlenilecek kişi bir asker ise eş adayının ona göre seçilmesi gerekiyordu. Başka bir memursa ona göre seçilmesi gerekiyordu” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mini Etek FETÖ

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Okuyucu Yorumları 55 yorum
GENE BİR A HABER KLASİĞİ.AKP GİTMEDEN BU ALGI HABERLERİ BİTMEZ.
@darrkk delilleri gözünüze de soksalar başka yerede fark etmez ideolojik olacağım muhalefet olacağım diye kör olmuşsunuz herşey ortada sen neyi inkar ediyosun sen neyin peşindesin sen neden gocunuyorsun demek ki ucu sana değiyor
@sezardene senin zihniyettekilere yönelik zaten bu tip haberler. Boşuna hırlama
@darrkk şşşt sendemi o çetedensin ? :) sizin gözünüze değil başka bi tarafınıza soksalar o delilleri yinede hiçbişey hissetmezsiniz. çünkü Sizin gözünüzü hainlik, devlet düşmanlığı bürümüş. Bu ülke batsın, işgal edilsin ama yeterki akp mhp diye bir parti kalmasın zihniyetindesiniz.
@darrkk canım benim siz beslediniz büyüttünüz kargayı bizim gözlerimiz oyuldu. boş laf yapma lütfen
@sezardene ULAN HERSEYİ GÖZUNUZE SOKTUK HALA YAVUZ HIRSIZLIK YAPIP DEDİL SOKMUSUNUZ..YA RESİMLER MONTAJ BELGELER FOTOKOPİ MANLA UYDURMA GEMİCİKLER BOŞVER..BU NASIL KARA CEHALETTİR YARABBİM..
mynet sana yuhhhh
İyi ki ahiret var.. Ben yalancı ve münafıkların cezasının daha oraya kalmadan çekeceklerini düşünüyorum ama velev ki olmadı.. Ötedeki hesap çok ağır.. Sizin de zift havuzundan bir farkınız kalmadı.. Habercilik mi bu şimdi
Fetoyu devlet kadorlarına sızmasında rol oynayan devlet içi üst burokratlarda vatana ihanetten yargılanmalılar daha onlara dokunulmadı siyasi ayagına dokunulmalı
mynet sen az değilsin güzel bir fotoğraf koymuşun etek altı ayıp mini etek koy eyvallah ama ne bu etek altı çekim fotoğraf darkk akp ile ne alakası var yandaş değil mynet akp karşıtı ola bilir ama yandaş değil ismin gibi kalbin de kara fesat düşünce
KÜLLİYEN YALAN VE AKP nin entrikalarını örtmek için kullanılan üslup.FETÖ yanlışları,haksızlıkları ve ihanetleri yapandır.FAKAAT BU ÖRGÜTÜN ORTAĞIDA AKP DİR BU BÖYLE BİLİNE. NE İSTEDİLERDE VERMEDİK,diyerek bu örgüte herşeyi verenler şimdi suçu bir tarafa yükleyerek masum rolünü oynuyor.ASIL SUÇLU AKP ve LİDERLERİDİİİR.
bunlar iftira atmayı iyi biliyo yobaz sürülerı
1985 YILINA GELINDIGINDE ANKARA POLIS KOLEJININ DISINDA ISTANBUL,.IZMIR VE AFYON POLIS KOLEJLERI FETOCU OKUL MUDURLERI, OGRETMENLER, KOMISER YARDIMCISI VE YARDIMCI HIZMETLILERI ILE KURULDU. BUNLARIN HEMEN HEPSI FETHULLAHCIYDI. 1988 DE ICISLERI MUSTESARLIGINA ATANAN ESKI IZMIR VALISI VECDI GONUL, IZMIR POLIS KOLEJININ FIRARI MUDURUNU EGITIM DAIRESINI BASINA GETIRDI VE, TUM KOLIS OKUL VE KOLEJLERI ILE POLIS AKADEMISI FETÖYE GECTI. VECDI BEYIN 4 YILLIK MUSTESARLIGINDA EMNIYETIN HER BIRIMI FETOCE ELE GECIRILDI..
1984 te İCISLERI BAKANI OLAN VE BU GOREVDE 3 SENE KALAN YILDIRIM AKBULUT POLIS KOLEJLERINI NEDEN KURULMASINA IZIN VERDI. BU OKULLARA GETIRDIGI FETOCU MUDURLERI KIMIN TELKINIYLE ATADI. BU FETOCULER 1984-1987 DE ZIRVE YAPARKEN KENDI ICISLERI BAKANI IKEN, BU ISKENCECILERE, BU KAN EMICILERE, BU DEVLETI ELE GECIRMEK ISTEYENLERE NEDEN YOL ACMISTIR. IZMIR DEKI VALI VECDI GONUL UN  ICICLERI MUSTESARLIGINA1988 DE ATANMASINDA, SONRASINDA FIRARI IZMIR POLIS KOLEJI ESKI MUDURU SALIH TUZCUYU EGITIM DAIRESI BASKANLIGINA GETIRMESINDEKI ROLU NEDIR
FETÖCÜLER 1985 YILINDAN ITIBAREN BUNLAR ASKERI LISELERE, ÇALINAN SORULARIN SERVIS EDILDIGI AKYAZILI DERSHANELERI ILE ASKERI OKULLARA GIRMEYE BASLADILAR. BU TARIHTEN ITIBAREN DE GIZLI GIZLI, OZELIKLEDE BUYUKSEHIRLERIN FAKIR SEMTLERDEKI ZEKI COCUKLARI, UNIVERSITELILERIN KALDIKLARI EVLERDE ORGUTE KAZANDIRILDI. 90 LARA GELINDIGINDE BASTA GATA LAR OLMAK UZERE HERYER ELE GECIRILMEYE BASLANDI. BUGUN ATILANLARIN 10 MISLI, 100 MISLI GIZLENMIS SEKILDE HALA ORDUDADIR.
Bu sümüklü meczup fetöcülerin yemediği pislik kalmamış..bunların dinle minlede alakaları yokmuş.hala bu hainlerin peşinde gidenler varmı acaba? Varsa bunları görünce başlarını yastığa koyunca rahatça nasıl uyuyabiliyorlar.
@s.hazir hayinlerin peşinden giden sence belli değilmi yorumunu beğenmiyenler mesela ?
My net Allah seni bildiği bir duruma dusursun yalan haberler ahlaksız yazılar vs. Sizde kâfir düşüncelerin uşağı olmussunuz
abartip bokunu cikarmayin
Fetö ile mücadelede eger 1980 lere gidilmezse sonuc tam olarak alinmaz. 1980 lerde Fetö ye EMNIYET GENEL MUDURLUGU nu TESLIM EDILMESI KARARINI KIM ALDI. 1985 TE POLIS KOLEJLERI ACTIRIP TUM BU OKULLARA FETOCU OKUL MUDURLERINI, ISKENCECI  KOMISER YARDIMCILARINI, OGRETMENLERI KIM BULDU. 1984 TE UNIVERSITELERDEN MEZUN FETOCULERI 1985 TE POLIS AKADEMESI SON SINIFA ALIP 1986 TA MEZUN OLUP, POLIS KOLEJLERINE, AKADEMISINE VE OKULLARINA KIM ALDIRDI?
Nasıl bir sapkınlık bu ya. Kamuflaj için içki içmek mini etek giymek.
@ahmet_takmakli_1981 nekadar Fetöcü varsa hepsi yorumu beğenmemiş.
Ben de ne diyorum ki zaten mynetin kendisi fetöcüler ile dolu
Ne soyleseniz inaniyoruz sanki
Gizli bir el ferö yü sulandırıyor.Böyle şeylere ancak kadir inanır.....
şu habere bak fetöcüler uzaydan geldi ve halka sızdı. akp ile hiç alakası yok. fetö yargıyı ele geçirdi, askeriyeyi yargıladı, askeri üst kadrolarda terfilerle oynadı. deniz baykalın özel hayatı sızdırıldı. bunlar kaç yıl sürdü. bu olaylardan akpnin hiç haberi olmadı. fetö üst beyin abd de tamam. türkiyede bunu çanak tutan ve yollarını açan üst beyinller kimler aceba.
yaw terorist ariyorsaniz akpnin icine bakin.
AKPARTİ BİR GİTSİN NE FETO KALIR NEDE FETOCU BEN İNANIYORUM
Tamam kabul ediyoruzki fetö terör örgütüdür..!! Ama bu fetöcüler,MHP vekil adaylarına,Deniz Baykal'a TSK ya komplolar kuruyorken teyyip gülümseyerek alay ediyordu...Beraber yürüdünüz siz bu yollarda..!
YANDAŞŞŞ UYDURUK HABERRRRLERRR
Darrkk haberi mynet veriyor sen a habere saldırıyorsun bence sizin bu kafa değişmesikçe bu ülkede terör bitmez en büyük algıyı siz yapıyorsunuz haberin doğruluğunu saptırmaya çalışıyorsun
Bu sümüklü meczup fetöcülerin yemediği pislik kalmamış..bunların dinle minlede alakaları yokmuş.hala bu hainlerin peşinde gidenler varmı acaba var tabiki bunların başını öyle bir sarmışlarki hele daha bi fırsatını bul sak da kaldığımız yerden devam etsek diye düşünenlerde vardır. içlerinde öyle bir bağ varki bunların çözülmeside imkansızdır bunlara öyle vaadler verildiki öyle görevler aldılarki içlerinde birine feto için ölürmüsün deseler ölenler ölur bunlara cık sokağa cıplak gez deseler cıkar cıplak gezerler kadını erkeğı farketmez din iman yokdur bunlarda bu biline içimizde yaşayanlar daha
@lions5334 O Bahsettiklerinin tamamı sensin.Kendini anlatıyorsun.
resimde ki kızlar fetö cü olsaydı bu ülkede fetö cü olmayan erkek kalmazdı.
yeter yaw batıyorsunuz iyice.
imama hatiplerde skandal taciz diye ortaligi velveleye verirsin ama haber kisvesi altinda etek alti resimlerini anasayfanda tasirsin(!) bu ne yaman celiski mynet acikla?
bunu da yaptılar , onu da yaptılar, şeytanın akılan gelmeyecek yöntem, ahada bunu da yaptılar
prygamberimiz sav buyurduki ben size iki şey biraktım kuran ve sünnet bunlara sıkı sıkı bağlanırsanız feleha erersiniz bu din Allahın kimsenin babasının malı değil meczup olmayalım haciymiş hocaymış siyasetciymiş fark etmez yaptığı iş kuran ve sünnete uyuyorsa tamam uymuyorsa aptalmısımız peşine gidiyorsunuz yav biraz okuyun kimin elinde hıyarar var hamen sarılmayın oyuna gelmeyin bu iman veselesi kişinin kendine yetecek kadar öğrenmesi farzıaindir ülkemize hizmet edelim üretelim bilimde irfanda önde olalım yoksa viran oluruz Allah için konuşana itibar edelim çıkarı menfaatı için konuşanlara in
bunlar için fetöcü olurdum bilmiyordum
mynet sende az değilsin.haber yapacam diye süper mini resim koyup ver gazı.mini başka süper mini başka başka şeyler üstelik bu resim tahrik sınıfına giren frikik resim
YA AKP İÇİNDEKİ BU YAPILANMANIN ŞEKLİ NE ZAMAN AYDINLANACAK..? BENCE BU HİKAYELER İŞİN MAGAZİNİ... ASIL OYUN AKP İÇİNDE.
Şunu anladım her lanetliklerini örtmek için kankaları Fetöcüleri kötülüyorlar.Birbirlerine yiyen virüs gibiler.
Ne kadar pis bir fotoğraf. İnsanın kusacağı geliyor.
haberin fotosu süpermiş. yerim ben bunları.
böyle şeyler yayarak insanlari alistirip sonra akpli olmayanları fotocu gösterme çabası yarın olmadık insanları fetihden içeri alabilmek icin
Ya itirafçı ol, kurtul.Ya da bir daha gökyüzünü göremezsin.Dersen tutukladıklarına;Daha çok hikayeler dinleyeceğiz demektir.
Buna inanmak için gerizekalıdan da gerizekali olmak lazım. Hükümet yaptığı her pisliği sanki fetö yapmış gibi gösterip yaptığı şeylerden siyirmaya çalışıyor. Hükümet kendisinin bile inanmadığı yalanlara oy verenlerinin inandigini gördükçe daha yaptığı bir çok pisliği de başkalarına yıkıp siyirmaya çalışacaktır.yarattiginiz canavar hukumetle gurur duyun AKEPE liler.
Kandırıp durmayın insanları yaaa. Bu Fetö işini iyice abarttınız. Münevver ve Özgecanın öldürülmelerini bile buna bağladınız. Düşündüğünüz kadar aptal değiliz ki bunlara inanalım. Kandıramazsınız boşuna çabalamayın ...
allah tan korkun allah tan aslında bu tarz haber ler ile korkmadığınız belli ama yinde diyorum size allah tan korkun bu haber başka bir başlıkta verilmiş ti bu nedir yaa siz milleti geri zekalımı sanıyorsunuz densizler...
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