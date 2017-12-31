FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

Terör örgütü FETÖ/PDY’nin “izdivaç yapılanması”na yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında, geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan izdivaç adayı örgüt üyesi genç bir kızın ifadelerinden ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Örgüt içi izdivaçlar için dernek kurduğu ortaya çıkan FETÖ’nün, ablalar vasıtasıyla mini etek giymek ve içki içmek gibi kamuflaj yöntemlerini örgüt üyesi genç kızlara nasıl kabul ettirdiğinden, örgüt içinde bulunan PKK’lılara nasıl burs toplandığına dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY’nin yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında, örgütün izdivaç yapısı içerisinde yer alan, aralarında “izdivaç ablası ve abi”lerinin de bulunduğu 65 şüpheli geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınan Ö.T. isimli izdivaç adayı genç bir kızın verdiği ifadeler, izdivaç yapılandırmasının nasıl çalıştığını ortaya koydu. FETÖ’yle üniversitede tanıştığını ve son iki yıl içerisindeki gelişmelerin ardından örgütten uzaklaştığını ifadesinde anlatan Ö.T., 2015 yılında son sınıfta okurken örgüt içerisinde yaşadığı izdivaç ve diğer konularla ilgili gelişmeleri anlattı.