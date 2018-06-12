EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yunanistan'a kaçan veya kaçmaya çalışan üyelerine mesajla "davranış talimatı" gönderdiği belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir süre önce İpsala Sınır Kapısı'ndan yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sevim D. ve doktor eşi Erol D'nin cep telefonları incelemeye alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen şüphelilerin cep telefonlarındaki araştırma tamamlandı.

Sevim D'nin telefonunda yapılan incelemede, FETÖ'nün Yunanistan'a kaçan veya kaçmaya çalışan üyelerine bazı talimatlar verdiği tespit edildi.

Bir yöneticiden gelen talimatta, Yunanistan'a kaçan terör örgütü üyelerinden çok dikkatli olmaları isteniyor.

Gönderilen mesajda "İyi giyinin, sakal tıraşı olun, mülteci görüntüsünden kaçının. Peruklu veya başı açık Yunanistan'da dolaşın ya da fazla dışarı çıkmayın. Mümkünse Atina'ya geçin. Selanik küçük bir havalimanı" talimatı yer aldı.