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FETÖ'den üyelerine "Yunanistan'da peruklu dolaşın" talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 11:04 | Son Güncelleme

Edirne'de yurt dışına kaçmak isterken yakalandıktan sonra tutuklanan kadın ve doktor kocasının telefonunda yapılan inceleme tamamlandı - FETÖ'nün, Yunanistan'a kaçan üyelerine "İyi giyinin, sakal tıraşı olun, mülteci görüntüsünden kaçının. Peruklu veya başı açık Yunanistan'da dolaşın" talimatı verdiği ortaya çıktı

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yunanistan'a kaçan veya kaçmaya çalışan üyelerine mesajla "davranış talimatı" gönderdiği belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir süre önce İpsala Sınır Kapısı'ndan yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sevim D. ve doktor eşi Erol D'nin cep telefonları incelemeye alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen şüphelilerin cep telefonlarındaki araştırma tamamlandı.

Sevim D'nin telefonunda yapılan incelemede, FETÖ'nün Yunanistan'a kaçan veya kaçmaya çalışan üyelerine bazı talimatlar verdiği tespit edildi.

Bir yöneticiden gelen talimatta, Yunanistan'a kaçan terör örgütü üyelerinden çok dikkatli olmaları isteniyor.

Gönderilen mesajda "İyi giyinin, sakal tıraşı olun, mülteci görüntüsünden kaçının. Peruklu veya başı açık Yunanistan'da dolaşın ya da fazla dışarı çıkmayın. Mümkünse Atina'ya geçin. Selanik küçük bir havalimanı" talimatı yer aldı.

Talimatı okuyan FETÖ üyelerinden mesajları silmeleri istendiği de belirlendi.

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- Son 5 ayda 150'ye yakın FETÖ şüphelisi yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" olarak da anılan Hudut Birliği askerleri, jandarma ve polis ekipleri tarafından düzensiz göç ve terör örgütü bağlantılı kişilerin geçişlerine karşı 24 saat mücadele veriyor.

Ekipler son 5 ayda Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçma girişimindeki 150'ye yakın FETÖ şüphelisi, 17 PKK, 2 DEAŞ ve 2 MLKP terör örgütü üyesi zanlıyı yakaladı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalananlar arasında İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi İsmail Kurt, savcısı Zafer Kılınç, futbolda "şike davası"na bakan hakim Bülent Kınay ile "Ergenekon" davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu gibi isimler de bulunuyor.

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ByLock FETÖ FETÖ üyeleri İpsala Sınır Kapısı mahkeme şüpheli

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