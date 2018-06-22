FETÖ'den yargılanan askere hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski teğmen Ramazan Tanış, 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum oldu.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen sanık eski jandarma teğmen Tanış ile avukatı katıldı.

Savunması için söz verilen Tanış, FETÖ üyesi olmadığını savunarak mahkemeden beraatini istedi.

Esas hakkındaki mütalaası sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın soruşturma aşamasında verdiği ancak sonradan reddettiği FETÖ'ye dair itirafları ve dava dosyasındaki delilleri göz önünde bulundurarak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Tanış ve avukatı, iddia makamının görüşüne katılmadıklarını beyan ederek mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti Tanış'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

