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FETÖ'den yargılanan eski Ankara savcısına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 20:30 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdullah Bulgen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdullah Bulgen'e, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Bulgen ve avukatı katıldı.

FETÖ üyesi olmadığı ve FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığı savunmasını yapan Bulgen, mahkemeden beraatini istedi.

Görüşü sorulan iddia makamı, mevcut deliller ışığında Bulgen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme, eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Bulgen'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

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