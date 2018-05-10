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FETÖ'den yargılanan eski Boydak Holding yöneticisinin eşi hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 13:51 | Son Güncelleme

Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Boydak Holding eski yöneticisi Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak'ın yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Boydak Holding eski yöneticisi Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak, hakim karşısına çıktı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuksuz sanık Meral Boydak ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, aynı örgüt kapsamında ayrı bir dosyadan yargılanan Boydak Holding'in eski yöneticisi Memduh Boydak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla tanık olarak dinlendi.

Eşinin örgütle hiçbir alakası olmadığını ve kendisine iftira atıldığını öne süren Memduh Boydak, iddia edilen paraları Bank Asya'ya kendisinin yatırdığını söyledi.

Boydak, eşinin bankanın yolunu dahi bilmediğini savunarak, "Çocuklarım için de para yatırdım. Örgütsel çağrı ile yapmadım. Faizsiz bankacılık hizmeti veren bir bankanın zora düşmemesi ve batmasını önlemek için para yatırdım. Bahse konu banka nezdinde hesapların açılması için imzaları ben attım. Eşimin bu durumdan haberi yoktu." diye konuştu.

Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdığı iddiasını kabul etmeyen Meral Boydak ise "Ben ev hanımıyım, 5 çocuğum var. Bu paraları ben yatırmadım, eşim yatırmış. Bilgim yok." dedi.

Gizli tanığın celse arası yapılacak kapalı oturumda dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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FETÖ Kayseri Memduh Boydak Meral Boydak

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